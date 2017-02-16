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Убийство брата лидера КНДР: индонезийский паспорт мог быть украден

Политика
Миллионы граждан Индонезии работают в Малайзии

Джакарта, 16 февраля 2017, 10:10 — REGNUM  Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что пытается проверить гражданство женщины с индонезийским паспортом, которая была арестована в Малайзии по подозрению в причастности к смерти сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Associated Press.

Директор отдела министерства иностранных дел Индонезии, занимающегося защитой граждан Индонезии за рубежом, Лалу Икбал подчеркнул, что миллионы граждан Индонезии работают в соседней Малайзии, поэтому паспорт мог быть попросту потерян или украден.

«Мы пытаемся проверить полученные сведения. Это не в первый раз, когда в Малайзии совершаются преступления, в которых обвиняют граждан Индонезии лишь на основании изъятых документов, а потом оказывается, что они не были нашими гражданами», — заявил Икбал.

Напомним, 14 февраля по дороге из аэропорта Куала-Лумпура в больницу скончался брат лидера КНДР Ким Чон Нам. По подозрению в его убийстве были задержаны две женщины. У одной были найдены документы на имя гражданки Вьетнама, у второй — Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Убийство брата лидера КНДР: Задержана вторая подозреваемая

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