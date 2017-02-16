Светлана Шаповалова, , 10:13 — REGNUM

Алтайскому справедливороссу и главе Сибирского сельсовета Первомайского района Олегу Боронину накануне удалось внести свой вклад в копилку скандалов, которые сотрясают в последний месяц алтайское отделение. Опубликовав видео пробегающей мимо стаи на своей странице в соцсети, он заявил о новом случае нападения «бездомных собак».

Якобы, на сей раз сразу девять животных повалили в снег продавца магазина Центральный, но та «каким-то чудом смогла себя спасти». Этой историей заинтересовался ИД «Алтапресс» опубликовав интервью с Олегом Борониным, в котором он, ссылаясь на закон Алтайского края «О наделении органов местного самоуправления Алтайского края государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных», заявил, что администрация Первомайского района не исполняет свои полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных, и что в его поселке произошло уже больше 10 случаев нападения собак на людей.

«Еще когда этот закон только хотели принять, я сразу знал, что он не будет должным образом выполняться. Мы с Александром Молотовым (руководитель фракции «Справедливая Россия» — прим. ИД «Алтапресс») выступали против, и говорили, что в документе не проработан вопрос финансового обеспечения полномочий», — цитирует Боронина издательство.

Информация не осталась без внимания Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, известившего сегодня о инициировании доследственной проверки.

Но, как сообщили ИА REGNUM в администрации Первомайского района, глава сельсовета лукавит либо не знает, что бездомных собак к селах практически не бывает. Есть хозяева, которые по разным причинам отпускают животных «погулять».

"Не будь Боронина — не было бы и этих «бездомных собак». Ведь стоит только начать отлов псин, как у каждой почти хозяин тут же отыщется. На наведение порядка здесь требуются не столько финансы, сколько работа, а населением», — считают в администрации района. Но у самого Боронина на этот счет другое мнение.

Предложение одного из пользователей в соцсети решить проблему самому, глава ответил: «За «наших» собак, которых отвязывают жители, мы нещадно штрафуем. А это — собаки губернатора Карлина. Приняли дурное законодательство — это его проблемы. Пусть ловит сам. И кормит, содержит». Не стесняясь в выражениях, Олег Боронин ответил также про «винтовку и ведро патронов», которые, по его мнению, «если и использовать, то по другому назначению».

Кстати, в администрации Первомайского района не согласились с тем, что глава поселения, кроме штрафа, в данной ситуации ничего не сможет сделать: право на «осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения» главам сельских поселений дано статьей 14.1 пункта 114 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Районные власти полагают, что «скандал» этот надуман и свидетельствует как раз о том, что глава не ведет журнал учета собак (это помогает дисциплинировать хозяев животных) и не осуществляет работу с населением.

Впрочем, если посмотреть на перечень предвыборных обещаний, данных главой-справедливороссом 5 лет назад, то вполне очевидно, что многое в них было либо невыполнимо (так как выходило за рамки полномочий), либо «забыто». К примеру, про повышение зарплат и вывод их из «тени». Также справедливоросс «забыл» про маневренный жилищный фонд для бюджетников, организацию бригад по охране лесных угодий от незаконных вырубок, семейные детские сады и многие другие свои обещания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще один скандал со справедливороссами произошел в Камне-на-Оби: 2 февраля сразу 11 депутатов в Каменском районном собрании перешли из фракции «эсеров» во фракцию единороссов. Несколькими днями ранее аналогичный поступок совершили двое депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания — Федор Найден и Павел Шумихин.

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Интересно, что последний свой уход из СР Шумихин объяснил тем обстоятельством, что ему чужда политическая борьба и занятие критиканством.

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Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко решения со сменой фракции охарактеризовал, как «временный взаимовыгодный союз». Но Секретарь бюро реготделения «Справедливой России» в Алтайском крае, депутат АКЗС Владислав Вакаев, который ранее сам считал победу в Камне «триумфом спраедливороссов», накануне призвал, теперь уже бывших соратников, добровольно отказаться от мандатов.

Напомним, другого метода воздействия на перебежчиков у справедливороссов не нашлось по той простой причине, что на прошедших выборах СР решила поддерживать беспартийных кандидатов.

Демарш Вакаева не остался без внимания противников. Сегодня некая «группа сторонников депутатов Каменского районного собрания», запустила в интернете петицию, в которой говорится, что «Владислав Вакаев должен сдать мандат АКЗС и покинуть должность секретаря бюро алтайских эсеров, потому что именно он отвечал за избирательную кампанию в Камне и не сумел предвидеть такой масштабный провал партии в дальнейшем».

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