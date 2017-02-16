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«Сплошная фальшь»: Неверов заподозрил Максакову в нарушении закона

Политика
Экс-депутат рада тому, что не отказалась от второго гражданства
Мария Максакова
Иллюстрация: Duma.gov.ru
Мария Максакова

Москва, 16 февраля 2017, 10:05 — REGNUM  Бывший депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия», оперная певица Мария Максакова призналась в том, что нарушила законодательство о гражданстве. Об этом 16 февраля на своей странице в соцсети «Фейсбук» написал секретарь генерального совета партии Сергей Неверов.

Он напомнил, что в недавнем интервью Максакова заявила об имеющемся у нее гражданстве ФРГ. Однако депутатам Госдумы запрещено быть гражданами другого государства.

«Призналась, что она лгунья. Потому что еще в 2011 году, когда впервые избиралась в Думу, она яростно доказывала, что у нее только российское гражданство и никакого иного нет, что хочет посвятить свою жизнь служению России. А теперь мы все узнаем, что вся ее жизнь — сплошная фальшь», — отмечает Неверов.

Кроме того, Максакова рада тому, что не отказалась от второго гражданства. «То есть радуется тому, что обманула людей, что нарушила закон», — добавляет Неверов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля стало известно, что Мария Максакова и ее супруг, бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков, отправились на Украину, чтобы избежать российского правосудия. На следующий день СМИ сообщили о том, что Вороненков объявлен в федеральный розыск в связи с обвинением в мошенничестве.

Примечательно, что, находясь на территории Украины, экс-депутат заявил, что Крымский полуостров был «украден Россией», отметив, что сам он за воссоединение РФ и Крыма не голосовал. Однако на странице Вороненкова в «твиттере» сохранилось сообщение, в котором он восхищается Крымом и выражает полную поддержку присоединению полуострова к РФ.

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