Тело Ким Чен Нама передадут в посольство КНДР — власти Малайзии

Причина смерти брата главы Северной Кореи пока не определена, несмотря на то, что вскрытие было проведено

Куала-Лумпур, , 09:57 — REGNUM Тело брата лидера КНДР Ким Чер Ына — Ким Чен Нама, скончавшегося 13 февраля в Малайзии, будет передано Пхеньяну, говорится в заявлении вице-премьера Малайзии Ахмада Захида Хамиди.

Полиция Малайзии подтвердила смерть Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура 14 февраля. Причина смерти брата главы Северной Кореи пока не определена, несмотря на то, что вскрытие было проведено.

Тело погибшего Ким Чен Нама отдадут посольству КНДР в Малайзии, уточнил вице-премьер.

Напомним, по данным полиции Малайзии Ким Чен Наму в лицо брызнули неустановленной жидкостью. Он скончался по пути в больницу. По факту произошедшего задержаны трое подозреваемых, в том числе две женщины, которых якобы видели в аэропорту.