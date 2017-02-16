Тело Ким Чен Нама передадут в посольство КНДР — власти Малайзии
Причина смерти брата главы Северной Кореи пока не определена, несмотря на то, что вскрытие было проведено
Куала-Лумпур, 16 февраля 2017, 09:57 — REGNUM Тело брата лидера КНДР Ким Чер Ына — Ким Чен Нама, скончавшегося 13 февраля в Малайзии, будет передано Пхеньяну, говорится в заявлении вице-премьера Малайзии Ахмада Захида Хамиди.
Полиция Малайзии подтвердила смерть Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура 14 февраля. Причина смерти брата главы Северной Кореи пока не определена, несмотря на то, что вскрытие было проведено.
Тело погибшего Ким Чен Нама отдадут посольству КНДР в Малайзии, уточнил вице-премьер.
Напомним, по данным полиции Малайзии Ким Чен Наму в лицо брызнули неустановленной жидкостью. Он скончался по пути в больницу. По факту произошедшего задержаны трое подозреваемых, в том числе две женщины, которых якобы видели в аэропорту.
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