«Единая Россия» исключит из партии Марию Максакову

Москва, , 09:49 — REGNUM Экс-депутата Госдумы Марию Максакову исключат из «Единой России», наличие у нее двойного гражданства является поводом, сообщил секретарь Московского отделения «Единой России» Андрей Метельский.

«Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии, согласно нашему уставу, и противоречит уставу. Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы», — цитирует ТАСС Метельского.

Максакова в своем интервью признала, что у нее два гражданства: России и Германии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, оперная певица является супругой экс-депутата от КПРФ Дениса Вороненкова, которому заочно предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Главное следственное управление СКР объявило его в федеральный розыск. Украинский генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что Вороненков, который переехал на Украину, дал показания по уголовному делу о государственной измене против экс-президента Виктора Януковича.