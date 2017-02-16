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Глава Минобороны Британии: «Россия добивается разобщения НАТО»

Политика
«Альянс должен отражать угрозы со стороны Москвы»
НАТО
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
НАТО

Брюссель, 16 февраля 2017, 09:40 — REGNUM  Одна из главных задач НАТО — отражать угрозы со стороны России, которая старается дестабилизировать Запад, в том числе с использованием пропаганды и кибератак, и разобщить военный альянс. С таким заявлением выступил британский министр обороны Майкл Фэллон в Брюсселе в интервью телеканалу Sky News.

«Россия пытается дестабилизировать Запад, пытается добиться разобщения альянса, и одна из главных задач — и альянс это понимает — это вместе отражать все эти угрозы», — заявил Фэллон.

Британец подчеркнул, что для НАТО важно держаться единым фронтом перед лицом любой угрозы — будь то российская агрессия, опасность распространения терроризма или киберугроза. В этой связи Фэллон обвинил Россию в киберагрессиии и во вмешательстве в выборные процессы.

«Имеются утверждения о российском вмешательстве в целую серию выборов: от Болгарии и прямо до самих Соединённых Штатов», — сказал он.

По мнению Фэллона, Москвой используется ряд средств, в том числе и пропаганда. «Нет сомнений в том, что Россия агрессивно вторгается в другие демократии», — заявил он.

Фэллон заявил, что и сейчас Москва намерена мешать выборам — на этот раз в Германии. Что касается референдума о выходе Великобритании из состава Европейского союза, Фэллон не высказал прямого обвинения.

Фэллон отметил, что Москва ведёт «мягкую пропаганду через телеканал, который у неё есть в Великобритании». По его словам, влияние на британское общественное мнение есть, и Лондону следует сохранять бдительность в отношении возможных действий со стороны России.

Напомним, Фэллон не впервые заявляет о России как об опасном политическом субъекте. 11 декабря он назвал Россию стратегическим конкурентом Великобритании, поэтому, как он считает, Лондон не может общаться с Москвой на равных. Лондон готов работать с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, «чтобы уменьшить накал напряжения в отношениях с Россией и продолжить работать с РФ по вопросам урегулирования в Сирии».

Читайте подробнее: Минобороны Британии: Россия — стратегический конкурент

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне также считают Россию потенциально опасной для НАТО и для Запада. 15 февраля Мэттис заявил, что переговоры с Москвой нужно вести с позиции силы.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Пентагона: «России нельзя позволить говорить громче стран НАТО»

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