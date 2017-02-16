Митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ назначили на март

Санкт-Петербург, , 09:13 — REGNUM Митинг противников передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви, как предполагается, пройдет в Санкт-Петербурге 19 марта. Он получил название «Марш в защиту Петербурга». Решение о проведении акции было принято накануне в ходе заседания оргкомитета «Вставай на защиту Исаакия!», образованного в ходе общественной кампании против решения городских властей о судьбе собора.

«Дата выбрана не случайно, 30 лет назад в Ленинграде прошла акция в защиту здания гостиницы «Англетер», тогда градозащитникам удалось сохранить часть культурного наследия города», — пояснили в оргкомитете.

Одновременно принято решение о созыве инициативной группы референдума по вопросу о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Инициативная группа соберется 20 февраля.

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Напомним, впервые предложение о референдуме прозвучало 28 января на Марсовом поле в ходе встречи избирателей с депутатами Заксобрания, посвященной теме Исаакиевского собора. На нее пришло более двух тысяч человек. Формат «встречи» был выбран потому, что власти отказались согласовывать митинг.

После этого Заксобрание Петербурга инициировало запрет на не согласованные с городскими властями уличные встречи депутатов с избирателями. Однако еще одна такая акция прошла 12 февраля у самого Исаакиевского собора. По ее окончании собор взяли в «живое кольцо».

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