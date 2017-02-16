Эрдоган встретился с королем Саудовской Аравии

Эр-Рияд, , 09:07 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазизом аль-Саудом, сообщает Anadolu.

«Лидеры двух стран рассмотрели двусторонние отношения и вопросы сотрудничества между двумя братскими странами. Также они обсудили ситуацию на международной арене в ее региональном и глобальном аспектах», — сообщают СМИ Эр-Рияда.

Визит Эрдогана показал, что Анкара и Эр-Рияд имеют общую точку зрения по региональным вопросам, в частности по конфликту в Сирии. Турция и Саудовская Аравия не потерпят распространения терроризма в регионе.

Напомним, после восшествия на престол Саудовской Аравии в 2015 году короля Салмана отношения между Анкарой и Эр-Риядом начали укрепляться. Также сближение двух стран, как замечают эксперты, вызвано усилением Ирана.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Сотрудничество Анкары и Эр-Рияда очень важно