СМИ узнали об объявлении в розыск экс-депутата Михеева

Москва, , 08:59 — REGNUM Бывший депутат Государственной думы РФ, член партии «Справедливая Россия» Олег Михеев, который обвиняется в мошенничестве, объявлен в федеральный розыск. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главу пресс-службы Волгоградского облсуда Александра Чернова.

По данным издания, обвинительное заключение по уголовному делу бывшего депутата было утверждено Генпрокуратурой, но в суд не поступило, так как Михеев скрылся, не поставив под ним свою подпись.

«Дело не может быть передано в суд до того, как обвинительное заключение (предъявленное Михееву) не будет им изучено и подписано, — пояснил Чернов. — А он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ в феврале 2013 г. приняла постановление о лишении неприкосновенности депутата от «Справедливой России» Олега Михеева. А уже в марте постановление о возбуждении уголовного дела в отношении народного избранника лично подписал глава СКР Александр Бастрыкин.

Михееву инкриминировали сразу несколько статей Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество и покушение на него в особо крупном размере, а также воспрепятствование осуществлению правосудия. Последнее обвинение было позднее снято за истечением сроков давности.