В правительстве Дагестана новые кадры: Назначен министр финансов

Махачкала, , 08:44 — REGNUM Указом главы Дагестана исполняющим обязанности министра финансов республики назначен Юнус Саадуев. Ранее он занимал должность заместителя министра в том же ведомстве.

Другим указом глава Дагестана освободил от должности министра финансов Билала Джахбарова «в связи с переходом на другую работу», сообщили ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе главы и правительства Дагестана.

Юнус Саадуев родился в селе Ансалта Ботлихского района Дагестана. Окончил Дагестанский госуниверситет по специальности «финансы и кредит», а также Российскую правовую академию по специальности «юриспруденция». С 1975 года работал на различных должностях в Министерстве финансов Дагестана.

Саадуеву присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации», он также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени».

Как сообщало ИА REGNUM, работавший главой дагестанского Минфина с 2015 года Билал Джахбаров будет переведен на работу руководителем Счетной палаты республики. За последнюю неделю, глава Дагестана сменил четвертого министра в правительстве республики. Ранее новые руководители были назначены в Министерстве информации и печати, в Министерстве по туризму и народным промыслам и в Министерстве труда и социального развития.