МИД Казахстана: В переговорах по САР участвуют девять оппозиционных групп

Астана, , 08:44 — REGNUM Представители девяти группировок сирийской оппозиции приняли участие в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии, которые проходят в столице Казахстана. Об этом сообщили в казахстанском МИД.

Уточняется, что, вероятно, могут состояться прямые переговоры представителей Дамаска и оппозиционных делегатов. Сейчас переговоры находятся на стадии двусторонних встреч прибывших в Астану представителей сторон. Предстоит открытие пленарного заседания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 февраля, в МИД Казахстана сообщили, что 16 февраля ожидается участие в переговорах всех сторон, заинтересованных в разрешении конфликта в Сирии. Переговоры в Астане проходят с декабря. Уже удалось заключить соглашение о прекращении огня на всей территории Сирии.

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