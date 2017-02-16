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МИД Казахстана: В переговорах по САР участвуют девять оппозиционных групп

Политика
Сейчас ведутся двусторонние переговоры

Астана, 16 февраля 2017, 08:44 — REGNUM  Представители девяти группировок сирийской оппозиции приняли участие в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии, которые проходят в столице Казахстана. Об этом сообщили в казахстанском МИД.

Уточняется, что, вероятно, могут состояться прямые переговоры представителей Дамаска и оппозиционных делегатов. Сейчас переговоры находятся на стадии двусторонних встреч прибывших в Астану представителей сторон. Предстоит открытие пленарного заседания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 февраля, в МИД Казахстана сообщили, что 16 февраля ожидается участие в переговорах всех сторон, заинтересованных в разрешении конфликта в Сирии. Переговоры в Астане проходят с декабря. Уже удалось заключить соглашение о прекращении огня на всей территории Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Казахстана ожидает участия «всех сторон» в переговорах по Сирии

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