Пентагон намерен поддержать наращивание потенциала армии Украины

Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Первый заместитель главы Минобороны США Боб Уорк встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Стороны обсудили недавнее обострение конфликта в Донбассе и поддержку Киева со стороны США, сообщает пресс-служба Пентагона.

Уорк подтвердил, что в Вашингтоне, как и прежде, настроены на то, чтобы оказать «серьёзную поддержку независимости и территориальной целостности Украины». Кроме того, США намерены способствовать наращиванию потенциала Вооружённых сил Украины, отметили в пресс-службе.

Также Уорк призвал украинскую сторону к продолжению реформ, что позволит стране увеличить эффективность работы своих оборонных предприятий. Глава МИД Украины, в свою очередь, заверил собеседника в том, что Киев намерен выполнять Минские соглашения об урегулировании ситуации в Донбассе.