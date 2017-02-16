Пентагон намерен предложить Трампу переброску войск в САР – СNN

По мнению Пентагона, это изменит военную операцию в Сирии

Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Регулярные американские войска могут быть направлены в Сирию для уничтожения террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такие планы рассматривает Пентагон, передаёт телеканал CNN.

Уточняется, что американские войска, в случае положительного решения, направят в Сирию на время. Окончательное решение должен принять американский президент Дональд Трамп.

«Если идея будет одобрена президентом США в ближайшие недели, это существенно изменит военную операцию Соединённых Штатов в Сирии», — передаёт телеканал. Пентагон ещё не озвучил инициативу президенту.

Напомним, в феврале администрация Трампа отвергла план наступления на сирийский город Ракку, разработанный администрацией 44-го президента Барака Обамы, сочтя предложенную стратегию недостаточно решительной.

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