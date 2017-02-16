Лидер Палестины поддержал Трампа в вопросе израильских поселений

Рамалла , , 08:26 — REGNUM Палестинский лидер Махмуд Аббас выступил в поддержку позиции президента США Дональда Трампа, призвавшего Израиль «подождать» со строительством поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает агентство Reuters ссылкой на канцелярию Аббаса.«Президент требует от Израиля согласиться с призывом Трампа и всего международного сообщества и прекратить поселенческую активность в оккупированном Восточном Иерусалиме», — говорится в обращении Аббаса.Кроме того, в правительстве Палестины заявили о готовности сотрудничать с Белым домом, однако при условии, что Вашингтон будет следовать формуле «два государства для двух народов».

Как ранее сообщало ИА, глава США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом «повременить» со строительством поселений на Западном берегу реки Иордан. Также Трамп заявил о согласии с позицией своих предшественников, рассматривавших такое строительство как препятствие на пути ближневосточного урегулирования.Читайте также: Трамп: Израилю надо «подождать» с поселениями на Западном берегу Иордана

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