Глава Пентагона: «России нельзя позволить говорить громче стран НАТО»

Американский министр обороны: «Мы не готовы отказаться от ценностей НАТО»

Брюссель, , 08:06 — REGNUM Отношения НАТО с Россией должны выстраиваться с «позиции силы». Россия не должна своими действиями «говорить громче, чем страны НАТО». С таким заявлением выступил министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе 15 февраля, сообщает Bloomberg.

«Мы по-прежнему открыты для возможностей восстановления партнерских отношений с Москвой, но в своих ожиданиях остаемся реалистами и обеспечиваем нашим дипломатам возможность ведения переговоров с позиции силы», — заявил Мэттис.

Американский министр подчеркнул, что Вашингтон не будет отрекаться от ценностей, которые исповедует НАТО. Пентагон не готов позволить Москве «своими действиями говорить громче, чем кто-либо из присутствующих здесь».

Стоит отметить, что мероприятие, на котором выступил Мэттис, это первая встреча министров обороны стран НАТО после инаугурации президента США Дональда Трампа.

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