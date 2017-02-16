Четверг, 16 Февраля 2017 года
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Турция предостерегает США от помощи курдам

Политика
На полях саммита НАТО прошла встреча глав оборонных ведомств США и Турции
Женщина на фоне флага Рабочей партии Курдистана (РПК)
Иллюстрация: Rtvslo.si
Женщина на фоне флага Рабочей партии Курдистана (РПК)

Брюссель, 16 февраля 2017, 07:55 — REGNUM  Министр обороны Турции Фикри Ышик обсудил со своим коллегой из США Джеймсом Мэттисом противостояние Анкары и Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Anadolu.

По словам чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, первая встреча между главами оборонных ведомств состоялась в рамках саммита НАТО в Брюсселе, где Ышик предостерег Мэттиса от поддержки курдской партии «Демократический союз», которая, как считают в Анкаре, является филиалом запрещенной в Турции организации РПК.

Напомним, РПК ведет борьбу за автономию с правительством Турции начиная с 1984 года. В результате длительного конфликта в этом противостоянии погибли десятки тысяч человек с обеих сторон.

Периоды хрупкого перемирия сменяются ожесточенным противостоянием. Так, после разрыва очередного соглашения о прекращении огня в июле 2015 года, в столкновениях погибли свыше 1 тыс. сотрудников безопасности Турции. Потери курдов были более значительными: было убито или задержано более 10 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Турции встретится со своим коллегой из США

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