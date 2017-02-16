«Отставка новосибирского губернатора нежелательна»

Новосибирск, , 08:48 — REGNUM Новая волна «информационного прессинга» в отношении действующего главы Новосибирской области является реакцией на серию губернаторских отставок в ряде других регионов — к такому выводу пришел новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя ИА REGNUM очередное упоминание Владимира Городецкого журналистом Владимиром Соловьевым в эфире программы «Полный контакт» на «Вести ФМ».

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«Одиночный, а не массовый характер информационных выпадов в адрес губернатора не позволяет говорить о целенаправленной кампании, но скорее является своеобразным зондированием почвы и «тестом на устойчивость». Значение Новосибирска и Новосибирской области в российской политике безусловно велико и будет возрастать. Действующий губернатор Городецкий выступает арбитром в отношениях между ключевыми «группами интересов», действующими в регионе. Поэтому возможное оставление им своей должности, пусть и представляющееся желанным с точки зрения узко понятых корпоративных интересов, однако, с точки зрения сохранения в регионе общей социально-политической стабильности оно выглядело бы нежелательным», — считает политолог.

Напомним, Владимир Соловьев вновь упомянул губернатора Новосибирской области в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ» 14 февраля. Журналист заявил, что ждет, когда Городецкий придет с повинной, покается во всех грехах, все расскажет, «освободит, наконец, от себя город, область, край, страну».До этого, Соловьев упоминал новосибирского губернатора в эфире «Вести ФМ» в 2014 году. Тогда заявление журналиста, что, будучи мэром Новосибирска, Городецкий выдал сто землеотводов «с барского плеча», вызвало активное обсуждение как среди журналистского сообщества региона, так и среди политического. Сам же Владимир Городецкий обвинил в разжигании медийного скандала некие «деструктивные силы». Постепенно, скандал сошел на нет.

Что касается отставки Городецкого, то стоит сказать, что ее прочили неоднократно. Правда, пока ни одно из «предсказаний» не сбылось. Сам же Владимир Городецкий в начале февраля, на очередную новость о его скором уходе, заявил, что «полон оптимизма» и хочет «еще долго-долго оправдывать доверие земляков».

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