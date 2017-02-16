Ольга Голодец проверит федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске

Новосибирск, , 09:27 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец 17 февраля в рамках рабочей поездки посетит Новосибирскую область. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Вместе с губернатором области Владимиром Городецким она примет участие в церемонии открытия клинического госпиталя «Авиценна» «Мать и дитя», где будут показаны возможности нового медицинского центра, а также побывает в федеральном центре нейрохирургии.

Отметим, что федеральная группа компаний «Мать и дитя» в расширение медицинского центра в Новосибирске вложила ококло 1,3 млрд рублей. В 2014 года ГК приобрела медицинский центр «Авиценна» за $45,5 млн. Сейчас будет открыто новое крыло клиники.

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» министерства здравоохранения РФ начал работу в сентябре 2012 года. Центр построен в рамках национального проекта «Здоровье» и рассчитан на оказание помощи жителям Сибирского, Дальневосточного федеральных округов и других регионов России.