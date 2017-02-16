Четверг, 16 Февраля 2017 года
07:35:43 МСК

Конгрессмены США назвали условия возможного смягчения санкций против России

Политика
Должны быть предоставлены доказательства, что Россия «прекратила подрывать власть на Украине»

Вашингтон, 16 февраля 2017, 07:23 — REGNUM  Согласно новому законопроекту «Russian Sanctions Review Act» («О пересмотре российских санкций»), внесённому в Конгресс США и запрещающему американскому президенту отменить антироссийские санкции, названы условия, на которых новый глава государства может предлагать смягчение санкций. Для этого он должен представить доказательства того, что Россия «прекратила поддерживать акции по подрыву власти на Украине и кибератаки в отношении Соединённых Штатов и американских граждан», сообщает Reuters.

Ещё одним условием является право конгрессменов на протяжении 120 дней рассмотреть возможность смягчения или отмены антироссийских санкций. Законопроект внесён в Конгресс тремя сенаторами от Республиканской партии (Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Марко Рубио) и четырьмя демократами (в том числе Клэр Маккаскил, Беном Кардином, Шерродом Брауном).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля член Демократической партии Стени Хойер анонсировал внесение в Конгресс законопроекта, в случае принятия которого американский президент Дональд Трамп не сможет снять санкции с России до тех пор, пока решение полностью не будет согласовано с исполнительной властью.

Говоря о поправках, Хойер подчеркнул, что, если они будут приняты, Россия не получит никакого смягчения «до того момента, пока она того не заслужит». По его словам, аналогичный законопроект уже внесён на рассмотрение сената Конгресса США.

Читайте ранее в этом сюжете: В Конгресс США внесен законопроект, запрещающий Трампу отменять санкции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
Главное сегодня
NB!
16.02.17
В Москве арестован ещё один сотрудник антикоррупционного главка МВД России
МоскваРоссия Коррупция Происшествия
NB!
16.02.17
Редакция ИА REGNUMПадение «Маннергейма»
ВыборгЛенинградская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
16.02.17
СМИ узнали о планах Пентагона отправить наземные войска в Сирию
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Александр БродскийГенерал Флинн и враги народа. Американского народа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Галина ЧармадоваШедевры Византии в Москве
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
16.02.17
Демократы раскручивают «дело Флинна» для удара по администрации Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Трамп: Израилю надо «подождать» с поселениями на Западном берегу Иордана
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
15.02.17
Фёдор ЯковлевКатастрофа Boeing MH17 спустя два года: результаты и перспективы
КиевУкраина Катастрофа рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной Политика
NB!
15.02.17
Daily Mail: В Гибралтаре испытывают гигантскую яхту миллиардера из России
МадридИспания Макроэкономика России Общество
NB!
15.02.17
Fox News: Российский корабль-шпион подходит к базе подводных лодок ВМС США
ВашингтонСША Военно-морской флот Политика
NB!
15.02.17
Анатолий КошкинПрекратить «бодания» по Курилам!
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
15.02.17
Руслан КостюкФранция: центрист становится «революционером»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
15.02.17
Трамп: Я не дам Ирану заполучить ядерное оружие
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Елена ХаненковаВся королевская рать Трампа под угрозой: Флиннннн...
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Аргентинки голой грудью встали на защиту своих прав
Буэнос-АйресАргентина Онкологические заболевания Происшествия
NB!
15.02.17
«Вороненков готов сказать и не такое, такова участь предателя»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
15.02.17
Григорий КрученицкийДиктатура от имени климата: Монреаль и Парижское соглашение в 2017 году
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
15.02.17
Любовь СтепушоваРафаэль Корреа может обзавестись карманным Лениным
КитоЭквадор Выборы президента Эстонии Политика
NB!
15.02.17
The Daily Express: «Окружение Путина заблуждалось насчет Трампа»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Газовый спор: Экспорт нефти из Белоруссии в ЕС сократился на 33%
МинскБелоруссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
CNN: Трамп и Москва единодушно не верят сообщениям западных СМИ
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
15.02.17
Литва: Надо воспользоваться спором Путина и Лукашенко для остановки БелАЭС
ВильнюсЛитва Строительство АЭС в Белоруссии Политика
ещё главное