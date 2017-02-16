Четверг, 16 Февраля 2017 года
07:36:15 МСК

Мэттис: Вашингтон готов «ограничить свою роль» в НАТО

Политика
«Американские налогоплательщики не могут более принимать непомерное участие в защите западных ценностей»

Брюссель, 16 февраля 2017, 07:21 — REGNUM  Если члены НАТО не увеличат свои «оборонные расходы», Вашингтон может «ограничить свою роль» в Североатлантическом альянсе. Об этом, как передает ВВС, заявил новый министр обороны США Джеймс Мэттис собравшимся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе министрам обороны.

«Американские налогоплательщики не могут более принимать непомерное участие в защите западных ценностей, американцы не могут больше вас заботиться о будущей безопасности ваших детей», — заявил Мэттис.

По словам главы Пентагона, участники Североатлантического альянса в 2017 году обязаны принять план по увеличению оборонных расходов.

«Америка выполнит свои обязательства, — сказа Мэттис. — Но если ваши страны не хотят, чтобы Америка ограничила свою роль в этом альянсе, каждая из ваших столиц должна продемонстрировать поддержку нашей общей обороне».

Говоря об отношениях с Россией, глава Пентагона отметил, что странам НАТО необходимо выстраивать диалог с Москвой «с позиции силы».

«НАТО ищет возможности сотрудничать с РФ, но в то же время мы должны защититься в случае, если Москва решит действовать вразрез с международным правом», — сказал он.

Читайте также: Оборонные расходы стран НАТО возросли на $10 млрд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
Главное сегодня
NB!
16.02.17
В Москве арестован ещё один сотрудник антикоррупционного главка МВД России
МоскваРоссия Коррупция Происшествия
NB!
16.02.17
Редакция ИА REGNUMПадение «Маннергейма»
ВыборгЛенинградская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
16.02.17
СМИ узнали о планах Пентагона отправить наземные войска в Сирию
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Александр БродскийГенерал Флинн и враги народа. Американского народа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Галина ЧармадоваШедевры Византии в Москве
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
16.02.17
Демократы раскручивают «дело Флинна» для удара по администрации Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Трамп: Израилю надо «подождать» с поселениями на Западном берегу Иордана
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
15.02.17
Фёдор ЯковлевКатастрофа Boeing MH17 спустя два года: результаты и перспективы
КиевУкраина Катастрофа рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной Политика
NB!
15.02.17
Daily Mail: В Гибралтаре испытывают гигантскую яхту миллиардера из России
МадридИспания Макроэкономика России Общество
NB!
15.02.17
Fox News: Российский корабль-шпион подходит к базе подводных лодок ВМС США
ВашингтонСША Военно-морской флот Политика
NB!
15.02.17
Анатолий КошкинПрекратить «бодания» по Курилам!
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
15.02.17
Руслан КостюкФранция: центрист становится «революционером»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
15.02.17
Трамп: Я не дам Ирану заполучить ядерное оружие
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Елена ХаненковаВся королевская рать Трампа под угрозой: Флиннннн...
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Аргентинки голой грудью встали на защиту своих прав
Буэнос-АйресАргентина Онкологические заболевания Происшествия
NB!
15.02.17
«Вороненков готов сказать и не такое, такова участь предателя»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
15.02.17
Григорий КрученицкийДиктатура от имени климата: Монреаль и Парижское соглашение в 2017 году
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
15.02.17
Любовь СтепушоваРафаэль Корреа может обзавестись карманным Лениным
КитоЭквадор Выборы президента Эстонии Политика
NB!
15.02.17
The Daily Express: «Окружение Путина заблуждалось насчет Трампа»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Газовый спор: Экспорт нефти из Белоруссии в ЕС сократился на 33%
МинскБелоруссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
CNN: Трамп и Москва единодушно не верят сообщениям западных СМИ
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
15.02.17
Литва: Надо воспользоваться спором Путина и Лукашенко для остановки БелАЭС
ВильнюсЛитва Строительство АЭС в Белоруссии Политика
ещё главное