Убийство брата лидера КНДР: Задержана вторая подозреваемая

Женщину также опознали с помощью камер видеонаблюдения

Пхеньян, , 07:20 — REGNUM Полиция Малайзии заявила, что вторая женщина, подозреваемая в убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, была задержана с паспортом Индонезии. Об этом сообщает Reuters.

Она была опознана благодаря записям с камеры видеонаблюдения в аэропорту Куала-Лумпура.

Ранее 15 февраля полиция Малайзии задержала женщину с вьетнамским паспортом, опознанную также благодаря камерам наблюдения. Полиция подчеркнула, что разыскивала еще «нескольких» иностранных граждан, связанных с возможным убийством сводного брата лидера КНДР Ким Чон Нама.

Напомним, 14 февраля по дороге из аэропорта Куала-Лумпура в больницу скончался брат лидера КНДР Ким Чон Нам, по предварительным данным он был убит двумя женщинами, которые, как утверждают СМИ Южной Кореи, работали на Пхеньян.

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