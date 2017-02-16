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В Омске депутаты одобрили порядок избрания мэра

Политика
Процедура выборов градоначальника должна быть завершена до 10 мая

Омск, 16 февраля 2017, 06:39 — REGNUM  Депутаты Омского городского совета одобрили новую карту избирательных округов и порядок избрания мэра. Об этом ИА REGNUM сообщили в муниципальном парламенте.

Прямые выборы мэра Омска были отменены в 2015 году. Теперь градоначальник избирается специальной комиссией из 12 человек. Из них шестерых выборщиков представит горсовет (двое почетных граждан и представители от каждой фракции), кандидатуры еще шестерых должен внести губернатор Омской области.

«До 22 февраля мы определимся с составом конкурсной комиссии от горсовета и планируем, что она приступит к работе в начале марта: выберет председателя и назначит дату проведения конкурса. Затем в течение 20 дней будет осуществляться прием заявлений от кандидатов. Члены конкурсной комиссии и депутаты будут оценивать их предвыборные программы и реальные возможности изменить Омск к лучшему», — рассказала председатель городского совета Галина Горст.

По ее словам, после проверки документов начнется регистрация кандидатов. Затем предстоит третий этап — собеседование. «Конкурс будет признан состоявшимся, если пройдут не менее двух кандидатов на пост мэра, набравших наибольшее число голосов. Если несколько человек наберут одинаковое число голосов, то, по условиям отбора, проходят все кандидаты, набравшие равное число голосов. Затем в течение трех дней комиссия сообщает имена выбранных кандидатов. В течение последующих семи дней горсовет проведет заседание, где и будет проходить голосование за нового мэра. Его кандидатуру должен поддержать 21 депутат. Процедура выборов мэра должна быть завершена до 10 мая, не позднее, чем за два месяца до окончания срока полномочий нынешнего градоначальника (Вячеслава Двраковского — прим. ИА REGNUM )», — прокомментировала Горст.

Что касается утвержденной схемы избирательных округов, она состоит из 20 одномандатных округов и единого избирательного округа, расположенного в границах Омска, по которому в горсовет избираются представители всех партий по пропорциональному принципу. В отличие от схемы, утвержденной в 2011 году, нынешняя разбивка будет действовать не пять, а десять лет. Кроме того, видоизменились границы практически всех одномандатных округов за счет добавления и исключения отдельных улиц.

Также муниципальный парламент определился с датой проведения публичных слушаний по внесению изменений в устав города Омска. Документ предлагается дополнить нормой на случай досрочного прекращения полномочий мэра, например, в случае его отстранения от должности по решению суда или заключения под стражу. Уточняется, что в этих случаях полномочия градоначальника будет исполнять его первый заместитель. Публичные слушания состоятся 24 марта.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Вячеслав Двораковский был избран мэром Омска на досрочных выборах 17 июня 2012 года. Его полномочия на этом посту завершаются в текущем году. Известно, что партия КПРФ уже выдвинула на пост мэра Омска предпринимателя Виктора Жаркова. Губернатор Виктор Назаров, по сообщениям местных СМИ, 15 февраля озвучил имена еще троих кандидатов на этот пост, в том числе было названо имя министра природы Александра Винокурова. Будет ли Вячеслав Двораковский участвовать в выборах, пока неизвестно. По его словам, этот вопрос он планирует решить летом 2017 года.

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