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WSJ: США и ряд арабских стран обсуждают коалицию против Ирана

Политика
В состав альянса могут войти Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иордания, а позднее и других арабских стран

Вашингтон, 16 февраля 2017, 06:10 — REGNUM  Администрация США обсуждает с правительствами ряда арабских государств формирование военного альянса, направленного против Ирана. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники в странах Ближнего Востока.

По информации издания, в коалицию могут войти Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Египет и Иордания, а позднее к блоку могут присоединиться ещё несколько государств.

Предполагается, что в соглашении о создании альянса будет содержаться положение, аналогичное принятому в НАТО, которое подразумевает, что нападение на одного из участников объединения будет рассматриваться как агрессия против всех его членов.

Источники подчёркивают, что сами США, как и Израиль, не будут участниками союза, но Вашингтон будет готов предоставлять ему оружие и развединформацию, Тель-Авив ограничится только предоставлением разведывательных данных.

Сообщается, что на данный момент проект альянса ещё находится в разработке.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент США Дональд Трамп уже ужесточил санкции против Ирана, объявив его «террористическим государством номер один», которое «совершенно не уважает» США и «всюду рассылает деньги и оружие».

Есть ожидания, что Трамп может отменить ядерную сделку с Ираном, заключённую администрацией прежнего президента США Барака Обамы. По мнению нынешнего главы Белого дома, соглашение привело к тому, что Вашингтон подарил Тегерану 1,7 млрд долларов наличными.

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