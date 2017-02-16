WSJ: США и ряд арабских стран обсуждают коалицию против Ирана
Вашингтон, 16 февраля 2017, 06:10 — REGNUM Администрация США обсуждает с правительствами ряда арабских государств формирование военного альянса, направленного против Ирана. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники в странах Ближнего Востока.
По информации издания, в коалицию могут войти Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Египет и Иордания, а позднее к блоку могут присоединиться ещё несколько государств.
Предполагается, что в соглашении о создании альянса будет содержаться положение, аналогичное принятому в НАТО, которое подразумевает, что нападение на одного из участников объединения будет рассматриваться как агрессия против всех его членов.
Источники подчёркивают, что сами США, как и Израиль, не будут участниками союза, но Вашингтон будет готов предоставлять ему оружие и развединформацию, Тель-Авив ограничится только предоставлением разведывательных данных.
Сообщается, что на данный момент проект альянса ещё находится в разработке.
Как сообщало ИА REGNUM, новый президент США Дональд Трамп уже ужесточил санкции против Ирана, объявив его «террористическим государством номер один», которое «совершенно не уважает» США и «всюду рассылает деньги и оружие».
Есть ожидания, что Трамп может отменить ядерную сделку с Ираном, заключённую администрацией прежнего президента США Барака Обамы. По мнению нынешнего главы Белого дома, соглашение привело к тому, что Вашингтон подарил Тегерану 1,7 млрд долларов наличными.
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