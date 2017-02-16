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После протеста Японии «курильские гектары» стали очень популярны

Политика
Особым вниманием пользуются бесплатные дальневосточные гектары на Южных Курилах

Курильск, Сахалинская область, 16 февраля 2017, 06:06 — REGNUM  После официального протеста Японии в связи с присвоением названий безымянным территориям Курильских островов, россияне принялись активно «нарезать» себе бесплатные гектары на Курилах, передает корреспондент ИА REGNUM .

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Наибольшей популярностью пользуются «дальневосточные гектары» на Кунашире, Итурупе и Шикотане, сообщило ИА Сахалинмедиа.

Большинство претендентов на курильские земельные участки планируют развивать там сельское хозяйство. Бесспорным лидером по выделению гектаров стал Кунашир — красивый остров просто разобрали по кусочкам. Наибольшим вниманием, конечно, пользуются участки у моря.

На Шикотане и местные жители, и претенденты из других районов Сахалина и регионов ДФО «застолбили» участки в селах Малокурильское и Крабозаводское, на Итурупе — в районе села Рейдово.

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Особой популярность у россиян сейчас пользуется побережье Курильского залива — идеальная территория для развития туризма, строительства жилья.

Отреагировал на протест официального Токио и известный российский художник-каррикатурист из Санкт-Петербурга Виталий Подвицкий. На своей страничке в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» он разместил карикатуру, изображающую японца, пришедшего на экскурсию в «Музей сокровищ России». Под стеклом расположен макет Курильской гряды, а на стене висит табличка с надписью «Руками не трогать». Изображенный на картинке японец плачет, а бдительный музейный охранник строго следит, чтобы он не трогал Курилы руками.

Пользователи соцсети тут же снабдили картинку комментариями: «Похоже, переговоры о мирном договоре с Японией так и закончатся, по сути, не начавшись. Они еще не имеют никаких прав, а уже выступают. Неее, крайне ненадежный партнер». «Наши земли всегда кому-то нужны, всегда кто-то хочет оторвать кусок».

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство России присвоило названия нескольким безымянным островам Курильской гряды. Они получили имена советских офицеров, которые во время Второй мировой войны руководили антияпонскими операциями. В ответ посольство Японии в РФ выразило протест, высказав «сожаление, что действия России не соответствуют позиции Японии по Северным территориям». Присвоением названий безымянным островам занималось Русское географическое общество, которым руководит министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Курильские острова и Япония
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