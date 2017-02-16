МИД КНР осудил Индию за прием делегации законодателей из Тайваня

Индия должна уважать и понимать базовые интересы Китая и поддерживать здоровую атмосферу в двусторонних отношениях, говорится в заявлении

Пекин, , 05:26 — REGNUM Уважать принцип «одного Китая» и базовые интересы КНР, призвал Китай Индию представитель МИД КНР Гэн Шуан, реагируя на редкие визиты делегаций тайваньских политиков в индийскую столицу, сообщает 16 февраля China Daily.

Китай будет жестко противостоять всем формам официальных политических контактов между Тайванем и странами, у которых имеются дипломатические отношения с Китаем, передает газета слова представителя МИД КНР Гэн Шуана, сказанные им во время очередной пресс-конференции.

Комментарий дипломата стал реакцией на визит делегации законодателей Тайваня в Нью-Дели, начавшегося в воскресенье. Делегация посетила Парламент Индии в понедельник. Это был первый визит в Индию официальных властей Тайваня с момента вступления в должность тайваньского лидера Цай Инвэнь в мае.

По мнению властей КНР, Цай покусилась на принцип «одного Китая» еще в декабре, когда она поздравила президента США Дональда Трампа с победой на президентских выборах. При этом, на прошлой неделе Трамп подтвердил председателю КНР Си Цзиньпину, что он придерживается политики «одного Китая».

Гэн Шуан заявил, что Индия должна уважать и понимать базовые интересы Китая и поддерживать здоровую атмосферу в двусторонних отношениях.

Как утверждается в индийской газете The Hindu, тайваньская делегация прибыла с целью «улучшения дипломатических отношений» с Индией, при этом, сообщает China Daily, как и большинство стран, Индия не имеет никаких официальных дипломатических отношений с Тайванем.

Эксперт Китайской ассоциации по Южноазиатским исследованиям Цянь Фэн полагает, что часть индийских элит хочет использовать тайваньский вопрос в качестве инструмента торга в делах с Китаем.

Напомним, что согласно Резолюции 2758, принятой в 1971 году Генассамблеей ООН, КНР является единственным легитимным представителем КНР в ООН. При этом согласно Консенсусу 1992 года, Китай и Тайвань признают единство и целостность Китая, однако трактуют его каждый по-своему.

ИА REGNUM ранее уже сообщало, что по мнению ряда китайских аналитиков, рассчитывать на разрешение противоречий с Индией в ближайшее время не стоит. Более того, стоит ожидать их нарастание по мере укрепления экономик двух стран.

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