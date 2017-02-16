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Мать лётчика Ярошенко в письме Трампу попросила о помиловании сына

Политика
Ранее Любовь Ярошенко уже обращалась с письмом к Бараку Обаме

Москва, 16 февраля 2017, 05:08 — REGNUM  Мать российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в американской тюрьме, написала обращение президенту США Дональду Трампу с просьбой о его помиловании, пишет 17 февраля газета «Известия».

«Искренне рада вашей нелегкой победе на выборах и, опираясь на жизненный опыт, стараюсь видеть в ней новые возможности для скорейшего возвращения Константина на Родину», — говорится в письме Любови Ярошенко.

Мать российского летчика напомнила, что уже обращалась с подобным письмом к прежнему президенту США Бараку Обаме, получившему Нобелевскую премию мира, однако «не нашла понимания с его стороны». «Я стою перед вами на коленях и прошу проявить милосердие и спасти жизнь моего сына», — написала Любовь Ярошенко.

Издание сообщает, что вместе с письмом Ярошенко также направила 61-станичный документ подготовленный американским адвокатом Алексеем Трасовым, в котором приводятся доказательства невиновности российского лётчика.

Обращение было направлено Дональду Трампу по двум каналам — через срочную почту DHL, а также дипломатическим путём.

Как сообщало ИА REGNUM, Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года в Либерии, откуда его доставили в США, а в сентябре 2011 года осудили на 20 лет лишения свободы. Основанием для этого послужила деятельность агентов Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков, которые якобы нашли доказательства против Ярошенко, свидетельствующие о его намерениях транспортировать крупную партию кокаина. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал российскому гражданину в пересмотре приговора.

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