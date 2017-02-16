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Китай и Украина договорились о сотрудничестве в сфере безопасности

Политика
Обе стороны согласились упрочить сотрудничество, ставя общественную защиту и безопасность в качестве важных государственных целей

Пекин, 16 февраля 2017, 04:41 — REGNUM  Национальная гвардия Украины и Народная вооружённая милиция Китая договорились о развитии сотрудничества в сфере безопасности, передает 16 февраля китайское информационное агентство «Синьхуа».

Соглашение было достигнуто во время встречи командира Нацгвардии Укрины Юрия Аллерова с военным атташе консульства КНР на Украине Цао Сяоцзянем. Обе стороны согласились упрочить сотрудничество по вопросам безопасности, ставя общественную защиту и безопасность в качестве важных государственных целей, сообщает агентство со ссылкой на заявление Нацгвардии Украины.

Цао и Аллеров также обсудили возможность обмена опытом между Национальной гвардией Украины и полицейскими силами Китая в плане использования спецсредств для обеспечения безопасности.

Напомним, что постоянный представитель КНР в СБ ООН Лю Цзеи в начале февраля призвал власти Украины и непризнанных республик ДНР и ЛНР строго придерживаться режима прекращения огня, выступая за мирное урегулирование конфликта.

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Политика Китая
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