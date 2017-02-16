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Нетаньяху готов обсуждать приостановку стройки на Западном берегу Иордана

Политика
Улучшение отношений с США «стоит того, чтобы делать усилия», заявил премьер-министр Израиля

Вашингтон, 16 февраля 2017, 04:22 — REGNUM  Израиль готов рассмотреть вопрос о приостановке строительства поселений на Западном берегу реки Иордан в целях улучшения отношений с США. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с президентом США Дональдом Трампом 15 февраля в Вашингтоне, передаёт Haaretz.

По словам Нетаньяху, входе встречи президент США выразил готовность работать над улучшением отношений с Израилем «во все сферах».

«И поскольку есть запрос президента на то, чтобы рассмотреть вопрос о поселениях, я считаю, что в наших национальных интересах достичь взаимопонимания», — сказал израильский премьер, подчеркнув, что улучшение отношений с Вашингтоном «стоит того, чтобы делать усилия».

Нетаньяху сообщил, что стороны договорились продолжить обсуждение вопроса о строительстве в еврейских поселениях, с тем чтобы прийти ко взаимопониманию, которое будет отвечать «общему стремлению к достижению мира и безопасности».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме обратился к Биньямину Нетаньяху с призывом «подождать» со строительством поселений на Западном берегу реки Иордан. Кроме этого, президент США выразил согласие с позицией своих предшественников, считавших данное строительство препятствием на пути ближневосточного урегулирования.

Напомним, администрация предыдущего президента США Барака Обамы не воспользовалась правом вето в Совете безопасности ООН, что позволило принять резолюцию, запрещающую всю «поселенческую активность» Израиля на «оккупированной территории» Сектора Газа, Западного берега реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отозвал посла Израиля из США и публично обвинил Барака Обаму в «сговоре с бандитами».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Израилю надо «подождать» с поселениями на Западном берегу Иордана

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