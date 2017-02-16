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Мадуро заявил, что не хочет конфронтации с администрацией Трампа

Политика
Каракас нацелен на диалог с Вашингтоном на основе взаимоуважения, заявил президент Венесуэлы

Каракас, 16 февраля 2017, 03:51 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не хочет конфронтации с новым президентом США Дональдом Трампом и его администрацией, передаёт агентство Reuters.

«Я хочу избежать проблем с администрацией Трампа», — приводит агентство слова Мадуро.

Президент Венесуэлы отметил, что Каракас настроен на налаживание отношений с США при новом руководстве и он рассчитывает на диалог, построенный на принципе взаимного уважения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Минфин США сообщил о внесении в санкционный список вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами, который, по мнению Вашингтона, «играет существенную роль в международной торговле наркотиками».

Николас Мадуро поручил министерству иностранных дел Венесуэлы направить ноту протеста США и пообещал, что «не оставит эту атаку без ответа».

Ранее Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с президентом Перу Педро Кучински выразил обеспокоенность «происходящим в Венесуэле, включая гуманитарную ситуацию».

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Венесуэлы выразил протест США из-за санкций против вице-президента

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