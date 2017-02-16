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КНР внимательно следит за ситуацией вокруг убийства Ким Чон Нама

Политика
Об это заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан на очередном брифинге в среду
Ким Чон Нам
Иллюстрация: Sovsekretno.ru
Ким Чон Нам

Пекин, 16 февраля 2017, 03:22 — REGNUM  Китай внимательно следит за развитием событий, связанных со смертью Ким Чон Нама, старшего брата действующего главы Северной Кореи, сообщает 16 февраля газета Global Times со ссылкой на МИД КНР.

Представитель МИД КНР Гэн Шуан в среду на очередном брифинге заявил об интересе Китая к освещению вопроса: «Насколько мы знаем, инцидент произошел в Малайзии. Малайзийские власти на данным момент проводят расследование».

Как сообщалось ранее в СМИ, старший сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чон Нам был найден мертвым в Куала-Лумпуре в этот понедельник по пути в госпиталь после того, как обратился за помощью, ощутив недомогание. По версии южнокорейских властей, он был убит двумя женщинами по приказу властей КНДР.

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