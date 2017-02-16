Россия и Турция зафиксировали девять нарушений перемирия в Сирии

Соглашения о примирении подписали ещё шесть сирийских населённых пунктов

Москва, , 02:59 — REGNUM В Сирии за сутки 15 февраля зафиксировано девять нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано шесть нарушений в провинциях Латакия и Хама», — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства было зафиксировано десять нарушений в провинциях Деръа, Дамаск, Идлиб, Алеппо и Эль-Кунейтра, но в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной было подтверждёно только три случая нарушений.

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В течение суток подписано ещё шесть соглашений о присоединении к режиму прекращения огня населённых пунктов Эр-Рихан, Нула и Ракабия в провинции Дамаск, а также Мардж-Матар, Телль-Хасан-Баша и эль-Гави в провинции Хама. Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1249.

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За сутки под контроль правительственных войск Сирии перешло 173 квадратных километров территории. В общей сложности с начала текущего года освобождено 1601,4 квадратных километров территории, от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 48 населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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