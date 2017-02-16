Один из полевых командиров ИГ ликвидирован в Дейр-эз-Зоре

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 02:44 — REGNUM В Сирии уничтожен один из полевых командиров террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Зубейр ат-Туниси, передаёт ливанский телеканал Al Manar.

По информации источников телеканала, боевик погиб 15 февраля в результате авиаудара ВВС Сирии к югу от города Дейр-эз-Зор. Отмечается, что ат-Туниси был известен среди своих соратников особой жестокостью, после того как казнил собственных подчинённых за отступление в сражении против сирийских правительственных сил.

Как сообщается, вместе с ат-Туниси были ликвидированы его заместитель Абу Мухжин и ещё ряд членов террористической группировки.

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