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Один из полевых командиров ИГ ликвидирован в Дейр-эз-Зоре

Политика
Боевик Абу Зубейр ат-Туниси погиб в результате авиаудара ВВС Сирии

Дейр-эз-Зор, Сирия, 16 февраля 2017, 02:44 — REGNUM  В Сирии уничтожен один из полевых командиров террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Зубейр ат-Туниси, передаёт ливанский телеканал Al Manar.

По информации источников телеканала, боевик погиб 15 февраля в результате авиаудара ВВС Сирии к югу от города Дейр-эз-Зор. Отмечается, что ат-Туниси был известен среди своих соратников особой жестокостью, после того как казнил собственных подчинённых за отступление в сражении против сирийских правительственных сил.

Как сообщается, вместе с ат-Туниси были ликвидированы его заместитель Абу Мухжин и ещё ряд членов террористической группировки.

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