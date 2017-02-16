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Кандидат на пост министра труда США снял свою кандидатуру

Политика
Поводом послужил скандал с наймом нелегальной мигрантки на работу горничной

Вашингтон, 16 февраля 2017, 01:43 — REGNUM  Американский бизнесмен Эндрю Пуздер, претендовавший на пост министра труда США, снял свою кандидатуру на фоне скандала с наймом нелегальной мигрантки на должность домработницы. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителя администрации США.

Сам Пуздер подтвердил данную информацию, сообщив, что принял такое решение «после тщательных размышлений» и посоветовавшись со своей семьёй. «Несмотря на то, что я не буду работать в администрации, я полностью поддерживаю президента и его квалифицированную команду», — приводит слова Пуздера телерадиокомпания «Би-би-си».

66-летний Энрдрю Пуздер занимается бизнесом в сфере быстрого питания. Несколько дней назад предприниматель оказался в центре скандала, после того как стало известно что он нанимал горничную, которая являлась нелегальной мигранткой. На фоне этого СМИ также вспомнили о давних обвинениях Пуздера в домашнем насилии, которые его спруга выдвигала против него более 25 лет назад. Позднее она отказалась от своих заявлений.

В связи со скандалом о нежелании поддерживать кандидатур Эндр Пуздера, выдвинутую президентом США Дональдом Трампом, заявили многие сенаторы, в том числе от Республиканской партии.

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