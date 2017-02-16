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МИД КНР призвал Японию отказаться от притязаний на острова Дяоюйдао

Политика
МИД заявил, что острова Дяоюйдао являются неоспоримо китайской территорией, и у Китая есть твердая убежденность и воля отстаивать свой суверенитет над ними

Пекин, 16 февраля 2017, 00:47 — REGNUM  Китай призвал японскую сторону уважать исторические факты и обучать молодое поколение с точки зрения «верных» исторических позиций, сообщает 15 февраля агентство «Синьхуа».

Представитель МИД Китая Гэн Шуан сделал ряд замечаний на ежедневной встрече с журналистами, отвечая на вопрос, касающийся новых японских образовательных принципов определенным образом трактующих вовлеченность китайской стороны в территориальные споры с Японией вокруг островов Дяоюйдао (яп. Сенкаку, ИА REGNUM ), расположенных в Восточно-Китайском море.

Гэн заявил, что острова Дяоюйдао являются неоспоримо китайской территорией, и у Китая есть твердая убежденность и воля отстаивать свой суверенитет над ними.

«Не важно, что говорит японская сторона, она не может изменить факт того, что острова Дяоюйдао принадлежат Китаю», — заявил дипломат. «Китай призывает японскую сторону уважать исторические факты, прекратить провокационное поведение и начать формировать у подрастающего поколения верные взгляды на историю, проявляя тем самым свою заинтересованность в улучшении китайско-японских отношений», — продолжил Гэн.

Японское министерство образования призывает объяснять, что Сэнкаку являются японской территорией, находящейся под контролем Японии.

Стоит отметить, что 19 апреля прошлого года Китай раскритиковал Японию за ряд документов, якобы подтверждающих японский суверенитет над островами, а 15 января нынешнего года министр обороны КНР призвал Японию не подтасовывать факты, касающиеся вопроса принадлежности островов Дяоюйдао.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД КНР выразил озабоченность в связи с поддержкой Японии со стороны США после встречи лидеров двух стран.

Напомним также, что острова Дяоюйдао находились под контролем США до 1972 года, после чего были переданы Японии, которая, в свою очередь, утверждает, что владела ими с 1895 года. Китайская сторона при этом убеждена, что владела островами 600 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай обеспокоен признанием США островов Сенкаку японскими

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