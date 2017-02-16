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Демократы раскручивают «дело Флинна» для удара по администрации Трампа

Политика
Демократическое меньшинство в сенате Конгресса США требует от генерального прокурора официального расследования связей генерала Флинна с Россией
Мишень
Gianni Dominici
Мишень

Вашингтон, 16 февраля 2017, 00:22 — REGNUM  В США демократы собираются использовать отставку советника президента по национальной безопасности генерала Майкла Флинна для дальнейшей дискредитации администрации Дональда Трампа. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает CNN.

Сообщается, что лидер демократического меньшинства в сенате Конгресса США Чак Шумер призвал генерального прокурора Джефа Сешнса начать полномасштабное расследование связей генерала Флинна с Россией. Шумер заявляет, что общественности должны быть представлены все факты переговоров Флинна с посолом Российской Федерации в США Сергеем Кисляком. Сложившуюся ситуацию демократы называют не иначе, как «чрезвычайной».

Шумер подчеркивает, что расследование связей Флинна с Россией должно вестись правоохранительными органами. Другой демократический сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что отсутствие полноценного расследования связей Флинна с Россией будет считаться попыткой администрации скрыть все факты.

На данный момент ситуация с отставкой Флинна ещё не привела к каким-либо следственным мероприятиям. Вскоре должен собраться комитет сената по разведке, который проведет собственное расследование гипотетических связей генерала Флинна с Россией и его громкой отставки.

Записавшийся в противники Трампа сенатор-республиканец Джон Маккейн от штата Аризона пока не требует от правоохранительных органов расследования дела Флинна, но уже заявляет, что комитет сената по разведке должен тщательно собрать и проанализировать все факты, касающиеся связей Флинна с Россией, а на основании этого уже двигаться дальше.

Наметившаяся тенденция очевидна: демократы будут использовать дело Флинна на полную катушку и попытаются довести его до официального расследования, чтобы нанести по администрации Трампа сильнейший удар. Верные Трампу республиканцы будут стараться спустить расследование комитета по разведки сената Конгресса США на тормозах и постараться не найти в действия Флинна каких-либо признаков преступления.

Напомним, генерал Флинн был в команде Дональда Трампа и после вступления того в должность стал советником президента по национальной безопасности. В СМИ просочилась информация о том, что в ходе предвыборной кампании, а также в переходный период после победы Трампа и после его вступления в должность, Флинн имел несколько разговоров с посолом Российской Федерации в США Сергеем Кисляком. Стороны обсуждали различные варианты налаживания российско-американских отношений, в том числе вопрос об отменен антироссийских санкциях.

Когда эта информация попала в СМИ, Флинн ушел в отставку. В своем заявлении он написал, что по ошибке он полностью не проинформировал вице-президента Майкла Пенса о содержании своих разговоров с Кисляком.

Белый дом США официально заявил, что Флинн ушел в отставку из-за утраты доверия со стороны Трампа и Пенса.

При этом пресс-секретарь Белого дома США Шон Спайсер подчеркнул, что Флинн имел право на подобные контакты с российским послом и мог обсуждать на этих переговорах любые темы, интересные обеим сторонам. Отставка Флинна связана исключительно с утратой доверия со стороны президента, сказал Спайсер.

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