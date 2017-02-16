Глава Пентагона: переговоры с Россией надо вести с позиции силы

Брюссель, , 00:21 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что переговоры с Российской Федерации Западу нужно вести с позиции силы. Такое заявление Мэттис сделал сегодня, 15 февраля, в Брюсселе на встрече с министрами обороны стран-членов военного блока НАТО.

Мэттис заявил, что США по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Россией. «Но в то же время реалистичны в своих ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы», — добавил он.

Даже несмотря на попытки наладить отношения с Москвой, Североатлантический альянс должен быть готов защитить себя в том случае, если Россия «захочет действовать вопреки международному праву», подчеркнул Мэттис.

Чтобы придать больше драматизма своим словам, глава Пентегона пафосно заявил, что «подобно самым мрачным дням холодной войны, США по-прежнему готовы поддерживать открытые каналы для политического сотрудничества и деэскалации напряженности».

Напомним, Мэттис уже в середине января нынешнего года, когда он был ещё только кандидатом на пост министра обороны США, назвал Россию самой главной угрозой для Америки.