Пранкеры разыграли сенатора Маккейна на тему санкций против России

Подробности розыгрыша пранкеры Вован и Лексус пока не раскрывают

Москва, , 00:18 — REGNUM Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, сообщили, что разыграли американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и Митча Макконнелла.

Как рассказали Вован и Лексус порталу Life, новый пранк посвящён теме антироссийских санкций. При этом раскрыть подробности розыгрыша они пока отказались.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля пранкеры опубликовали в сети запись своего телефонного разговора с членом Конгресса США Максин Уотерс, известной своей антиросийской позицией.

Выступив от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, пранкеры рассказали конгрессмену о «введении российских войск» во Львов и в Габон, а также шокировали Максин Уотерс информацией о вмешательстве России в выборы президента Лимпопо.

Читайте подробнее: Россия атакует! Лимпопо, Габон и Львов пали, президент Бармалей свергнут