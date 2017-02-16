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Трамп: Израилю надо «подождать» с поселениями на Западном берегу Иордана

Политика
Строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан препятствует ближневосточному мирному процессу
Сектор Газа
stefano
Сектор Газа

Вашингтон, 16 февраля 2017, 00:01 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом «подождать» со строительством поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Associated Press.

Это было сказано Трампом в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме.

Кроме того, Дональд Трамп выразил согласие с позицией своих предшественников, считавших строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан препятствием на пути ближневосточного урегулирования.

Президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом «подождать» со строительством поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Associated Press. Это было сказано Трампом в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме. Кроме того, Дональд Трамп выразил согласие с позицией своих предшественников, считавших строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан препятствием на пути ближневосточного урегулирования. Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация Барака Обамы не воспользовалась правом вето чтобы заблокировать принятие резолюции СБ ООН, запрещающей всю «поселенческую активность» Израиля на «оккупированной территории» Сектора Газа, Западного берега реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отозвал посла Израиля из США и публично обвинил Обаму в «сговоре с бандитами».

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль: Обама «продавил» принятие резолюции СБ ООН по Палестине

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