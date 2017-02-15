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Полтавченко назначил и.о. главы экономического комитета Смольного

Политика
Новый руководитель работал на второй позиции в комитете

Санкт-Петербург, 15 февраля 2017, 23:20 — REGNUM  Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назначил исполняющим обязанности главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко. Об этом проинформировал в своем микроблоге пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов.

Утром 15 февраля была отправлена в отставку по собственному желанию предыдущий председатель комитета Елена Ульянова. О других причинах ухода Ульяновой, возглавлявшей экономический комитет с 2015 года, не сообщалось. Однако было известно, что до конца дня Полтавченко назначит и.о. главы комитета.

Валерий Москаленко с 2013 года работал первым заместителем председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию. Ему 43 года, родом из Минска, имеет несколько высших образований. До прихода в администрацию Санкт-Петербурга служил в Вооруженных силах и налоговой полиции. Имеет звание «Почетный строитель России».

Данный комитет образован для разработки и реализации государственной политики Санкт-Петербурга, координации деятельности исполнительных органов государственной власти города в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга, государственного планирования, разработки и реализации социально-экономической политики в Санкт-Петербурге.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава экономического комитета Петербурга ушла после доклада в Смольном

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