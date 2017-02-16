Анатолий Кошкин, , 23:02 — REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление официального представителя Белого дома Шона Спайсера об ожидании президентом Трампом возврата Крыма российскими властями. «Давайте мы прекратим разговоры, обсуждая различные заявления в отношении Крыма. Крым — это часть России. И любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории, а Крым — это часть России, — это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию», — заявил он.

Поддерживая призыв спикера, предлагаю дополнить его и заявить также: «Давайте мы прекратим разговоры, обсуждая различные заявления в отношении Курил. Курилы — это часть России. И любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории, а Курилы —это часть России, — это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию». Хотя это может показаться парадоксальным, но именно такая постановка вопроса может приблизить заключение искомого российско-японского договора. Причем не мирного договора, который, действительно, является анахронизмом, а договора, устремленного не в прошлое, а в будущее. А будущее наших стран не в продолжении бессмысленного «бодания» по поводу принадлежности Курил, или, как говорит президент Путин, исторического пинг-понга с островами, а в активном сотрудничестве в деле обеспечения взаимной безопасности и выгодного нашим соседним народам экономического сотрудничества. Убежден, что в участившихся разговорах президента РФ и премьер-министра Японии тет-а-тет речь идет именно об этом. Ибо все варианты «разрешения территориального вопроса» давно обсуждены, и ничего нового на сегодняшний день не придумать.

А то ведь дело подчас доходит до абсурда. Японские власти настолько мнительны, что на днях увидели «антияпонские козни русских» в, казалось бы, не имеющем отношения к Стране восходящего солнца обычном имянаречении остававшихся безымянными территорий. А некоторые еще и увязывают утверждение названий российских островов с нынешними российско-японскими переговорами, призванными реализовать достигнутые в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Японию договоренности.

Полагаю, неоправданным выглядит и официальный протест японского правительства России по этому поводу. Кстати, официальный протест — это сильный дипломатический инструмент воздействия, который от частого и неуместного использования девальвируется.

Удивительно, но МИД Японии не согласился с утверждением русских названий и тех островов, которые в зону японских территориальных претензий к России не входят. Хотя надо отметить, что ультраправые силы и Коммунистическая партия Японии выдвигают притязания на все русские Курилы вплоть до Камчатки.

Как действительный член Русского географического общества (Сахалинское отделение) могу засвидетельствовать, что никакого отношения имянаречение пяти ранее безымянных Курильских островов к текущим российско-японским отношениям не имеет, ибо работа в Сахалинской области по присвоению названий этим территориям начата еще несколько лет назад.

Следует отметить, что японские СМИ, за исключением правых изданий, стремятся объективно разъяснять существо надуманной шумихи вокруг сугубо внутренних российских решений и мероприятий. Примером тому предлагаемая читателю статья заведующего корпунктом одной из ведущих газет Японии «Майнити симбун» Наоя Сугио, в которой излагается мнение по данному вопросу не только японской, но и российской стороны.

Россия дала названия нескольким островам Курильской гряды

15.02.2017

Наоя Сугио (Naoya Sugio)

Стало известно, что правительство России присвоило названия небольшим островам Курильской гряды. Они были названы в честь советских офицеров, которые в ходе Второй мировой войны руководили антияпонскими операциями. Восьмого февраля соответствующий указ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. 13 февраля посольство Японии в России выразило протест российской стороне, заявив: «Очень жаль, что эти действия не соответствуют позиции нашей страны по проблеме «северных территорий».

Правительства обеих стран только приступили к обсуждению совместной хозяйственной деятельности на «северных территориях», соглашение о которой было достигнуто в ходе встречи лидеров России и Японии в декабре прошлого года. Похоже, что, объявив о присвоении названий островам именно сейчас, Кремль хочет вновь подчеркнуть, что «северные территории» отошли России по результатам Второй мировой войны.

Острову, расположенному недалеко от острова Анучина, было присвоено имя генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, который представлял СССР на церемонии подписания акта о капитуляции Японии, прошедшей 2 сентября 1945 года. Два острова, находящиеся недалеко от Шикотана, были названы в честь генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, который в августе 1945 года руководил операцией по захвату Курильских островов, и экс-губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова, который известен тем, что после распада СССР занимал жесткую позицию по территориальной проблеме.

Присвоением названий с 2010 года занималось Русское географическое общество. Президент общества — министр обороны России Сергей Шойгу. Председатель попечительского совета — президент Владимир Путин. 13 февраля глава Сахалинского областного отделения Русского географического общества Сергей Пономарев сообщил нашей газете, что его отделение занималось подтверждением расположения островов и выбором их названий. В 2013 году соответствующий проект был подан в Сахалинскую областную думу, которая утвердила его осенью прошлого года. Сейчас его ратифицировало правительство России.

«Присвоение имен островам не имеет отношения к японцам (их территориальным претензиям). Генерал-лейтенант Кузьма Деревянко представлял СССР в антияпонской коалиции, которая оккупировала Японию. Мы не должны забывать его имя», — подчеркивает Пономарев.