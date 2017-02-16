Четверг, 16 Февраля 2017 года
00:00:36 МСК

Прекратить «бодания» по Курилам!

Политика
Курилы равны Крыму
Россия Россия

Анатолий Кошкин, 15 февраля 2017, 23:02 — REGNUM  

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление официального представителя Белого дома Шона Спайсера об ожидании президентом Трампом возврата Крыма российскими властями. «Давайте мы прекратим разговоры, обсуждая различные заявления в отношении Крыма. Крым — это часть России. И любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории, а Крым — это часть России, — это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию», — заявил он.

Поддерживая призыв спикера, предлагаю дополнить его и заявить также: «Давайте мы прекратим разговоры, обсуждая различные заявления в отношении Курил. Курилы — это часть России. И любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории, а Курилы —это часть России, — это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию». Хотя это может показаться парадоксальным, но именно такая постановка вопроса может приблизить заключение искомого российско-японского договора. Причем не мирного договора, который, действительно, является анахронизмом, а договора, устремленного не в прошлое, а в будущее. А будущее наших стран не в продолжении бессмысленного «бодания» по поводу принадлежности Курил, или, как говорит президент Путин, исторического пинг-понга с островами, а в активном сотрудничестве в деле обеспечения взаимной безопасности и выгодного нашим соседним народам экономического сотрудничества. Убежден, что в участившихся разговорах президента РФ и премьер-министра Японии тет-а-тет речь идет именно об этом. Ибо все варианты «разрешения территориального вопроса» давно обсуждены, и ничего нового на сегодняшний день не придумать.

А то ведь дело подчас доходит до абсурда. Японские власти настолько мнительны, что на днях увидели «антияпонские козни русских» в, казалось бы, не имеющем отношения к Стране восходящего солнца обычном имянаречении остававшихся безымянными территорий. А некоторые еще и увязывают утверждение названий российских островов с нынешними российско-японскими переговорами, призванными реализовать достигнутые в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Японию договоренности.

Полагаю, неоправданным выглядит и официальный протест японского правительства России по этому поводу. Кстати, официальный протест — это сильный дипломатический инструмент воздействия, который от частого и неуместного использования девальвируется.

Удивительно, но МИД Японии не согласился с утверждением русских названий и тех островов, которые в зону японских территориальных претензий к России не входят. Хотя надо отметить, что ультраправые силы и Коммунистическая партия Японии выдвигают притязания на все русские Курилы вплоть до Камчатки.

Как действительный член Русского географического общества (Сахалинское отделение) могу засвидетельствовать, что никакого отношения имянаречение пяти ранее безымянных Курильских островов к текущим российско-японским отношениям не имеет, ибо работа в Сахалинской области по присвоению названий этим территориям начата еще несколько лет назад.

Следует отметить, что японские СМИ, за исключением правых изданий, стремятся объективно разъяснять существо надуманной шумихи вокруг сугубо внутренних российских решений и мероприятий. Примером тому предлагаемая читателю статья заведующего корпунктом одной из ведущих газет Японии «Майнити симбун» Наоя Сугио, в которой излагается мнение по данному вопросу не только японской, но и российской стороны.

Россия дала названия нескольким островам Курильской гряды

15.02.2017

Наоя Сугио (Naoya Sugio)

Стало известно, что правительство России присвоило названия небольшим островам Курильской гряды. Они были названы в честь советских офицеров, которые в ходе Второй мировой войны руководили антияпонскими операциями. Восьмого февраля соответствующий указ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. 13 февраля посольство Японии в России выразило протест российской стороне, заявив: «Очень жаль, что эти действия не соответствуют позиции нашей страны по проблеме «северных территорий».

Правительства обеих стран только приступили к обсуждению совместной хозяйственной деятельности на «северных территориях», соглашение о которой было достигнуто в ходе встречи лидеров России и Японии в декабре прошлого года. Похоже, что, объявив о присвоении названий островам именно сейчас, Кремль хочет вновь подчеркнуть, что «северные территории» отошли России по результатам Второй мировой войны.

Острову, расположенному недалеко от острова Анучина, было присвоено имя генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, который представлял СССР на церемонии подписания акта о капитуляции Японии, прошедшей 2 сентября 1945 года. Два острова, находящиеся недалеко от Шикотана, были названы в честь генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, который в августе 1945 года руководил операцией по захвату Курильских островов, и экс-губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова, который известен тем, что после распада СССР занимал жесткую позицию по территориальной проблеме.

Присвоением названий с 2010 года занималось Русское географическое общество. Президент общества — министр обороны России Сергей Шойгу. Председатель попечительского совета — президент Владимир Путин. 13 февраля глава Сахалинского областного отделения Русского географического общества Сергей Пономарев сообщил нашей газете, что его отделение занималось подтверждением расположения островов и выбором их названий. В 2013 году соответствующий проект был подан в Сахалинскую областную думу, которая утвердила его осенью прошлого года. Сейчас его ратифицировало правительство России.

«Присвоение имен островам не имеет отношения к японцам (их территориальным претензиям). Генерал-лейтенант Кузьма Деревянко представлял СССР в антияпонской коалиции, которая оккупировала Японию. Мы не должны забывать его имя», — подчеркивает Пономарев.

regnum author Анатолий Кошкин
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курильские острова и Япония
Главное сегодня
NB!
15.02.17
Фёдор ЯковлевКатастрофа Boeing MH17 спустя два года: результаты и перспективы
КиевУкраина Катастрофа рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной Политика
NB!
15.02.17
Анатолий КошкинПрекратить «бодания» по Курилам!
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
15.02.17
Руслан КостюкФранция: центрист становится «революционером»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
15.02.17
Елена ХаненковаВся королевская рать Трампа под угрозой: Флиннннн...
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Аргентинки голой грудью встали на защиту своих прав
Буэнос-АйресАргентина Онкологические заболевания Происшествия
NB!
15.02.17
«Вороненков готов сказать и не такое, такова участь предателя»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
15.02.17
Любовь СтепушоваРафаэль Корреа может обзавестись карманным Лениным
КитоЭквадор Выборы президента Эстонии Политика
NB!
15.02.17
The Guardian: «Украина боится стать американской разменной монетой»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
The Daily Express: «Окружение Путина заблуждалось насчет Трампа»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Газовый спор: Экспорт нефти из Белоруссии в ЕС сократился на 33%
МинскБелоруссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Литва: Надо воспользоваться спором Путина и Лукашенко для остановки БелАЭС
ВильнюсЛитва Строительство АЭС в Белоруссии Политика
NB!
15.02.17
Реакция на Жириновского в Татарии: «Это ещё не позиция Кремля»
КазаньРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
15.02.17
ВТБ ввёл дополнительный «налог» на доходы физических лиц
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
15.02.17
Из-за России и Трампа дружба Прибалтики и Скандинавии крепнет
СтокгольмШвеция Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
15.02.17
Татьяна ПолосковаДонецкий национальный университет: кузница кадров и оплот «Русского мира»
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
15.02.17
«Сообщение о встрече Путина с главой МЭР на тему рубля развернуло рынок»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
ФСБ перекрыла канал поставки героина через Татарию в Москву
КазаньРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Происшествия
NB!
15.02.17
С банковских карт граждан РФ похищено более 1 млрд рублей
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Экономика
NB!
15.02.17
Госдума вводит требования к гражданству руководства морских портов России
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Политика
NB!
15.02.17
Петербуржцев пугают инфекциями во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018
Санкт-ПетербургРоссия Профилактика заболеваний Общество
NB!
15.02.17
Фактически родственница: испытание института детского омбудсмена Чувашии
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Экс-мэр Петрозаводска рассказала о «поэмах» в честь отставки Худилайнена
Санкт-ПетербургРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное