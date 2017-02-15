Глава Генштаба России и его коллега из США встретятся 16 февраля в Баку

Это первая встреча после приостановки военного сотрудничества в 2014 году

Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд встретятся в Баку 16 февраля, сообщает аккаунт американского комитета в Twitter.

На встрече, которая произойдет впервые после приостановки военного сотрудничества в 2014 году, планируется обсуждение «целого спектра вопросов». Одним из них станет «последовательная связь» между сторонами для «предотвращения возможных просчетов».

Напомним, в 2014 году Вашингтон приостановил военное сотрудничество с Россией. С тех пор начальник Генштаба России и председатель комитета штабов Вооруженных сил США лично не встречались.

Тем не менее, в октябре 2015 года Россия и США подписали совместный меморандум по вопросам безопасности полетов в Сирии, подразумевающий создание каналов круглосуточной оперативной связи между военными России и США.

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