Боевики готовятся к ожесточенному сопротивлению в Мосуле

Наступление в Мосуле остановилось в прошлом месяце

Багдад, , 22:23 — REGNUM «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовится к ожесточенному сопротивлению в западной части иракского города Мосул, несмотря на значительные потери, заявил командир 2-ой бригады 83-й воздушно-десантной дивизии ВС США полковник Патрик Ворк, сообщает 15 февраля Reuters.

«Мы изо дня в день увеличиваем давление на позиции ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в западной части Мосула, пытаемся перерезать пути материально-технического обеспечения, оказываем давление на их командиров, атакуем огневые позиции», — заявил Ворк.

«Конечно, нет никаких гарантий, когда вы ведете боевые действия, нет точно графика. Противник полон решимости», — добавил Ворк.

Напомним, наступление в Мосуле остановилось в прошлом месяце после захвата районов, расположенных к востоку от реки Тигр, которая делит город пополам.

Шесть недель назад бригада Патрика Ворка взяла на себя командование в Мосуле, сменив 2-ю бригаду 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США.

В Ираке насчитывается около 5 тыс. 260 военнослужащих США, включая 1 тыс. 700 солдат из 2-ой бригады 83-й воздушно-десантной дивизии ВС США.

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