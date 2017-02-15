СМИ: назван новый претендент на пост советника после отставки Флинна

Новым советником по национальной безопасности может стать вице-адмирал Роберт Гарвард

Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Представители администрации президента США Дональда Трампа предложили вице-адмиралу Роберту Гарварду занять пост советника по национальной безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

Вице-адмирал Гарвард имеет опыт боевых действий в Ираке и Афганистане. С 2011 по 2013 год являлся заместителем командующего Центральным командованием ВС США.

Пока неизвестно, принял ли Гарвард предложение новой администрации США.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку в ночь на 14 февраля. Поводом для отставки стала встреча Флинна с российским послом в США Сергеем Кисляком и обсуждение введенных против Москвы санкций.

Свое решение Флинн мотивировал тем, что не полностью проинформировал вице-президента США Майка Пенса и других о своих разговорах с послом России.

Исполняющим обязанности советника был назначен генерал в отставке Кит Келлогг.

Читайте ранее в этом сюжете: АВС: «Флинна погубило заигрывание с Москвой»

Читайте развитие сюжета: Глава Генштаба России и его коллега из США встретятся 16 февраля в Баку