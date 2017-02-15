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Челябинский вице-губернатор договаривался о ВСМ, поругавшись с «Аэрофлотом»

Политика
На борту самолёта Москва — Челябинск у него произошёл конфликт со стюардом

Челябинск, 15 февраля 2017, 21:41 — REGNUM  Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров оказался в центре скандала. Инцидент произошёл на борту самолёта Москва — Челябинск авиакомпании «Аэрофлот», сообщают местные СМИ.

По данным издания Ura.Ru, 13 февраля у него произошёл конфликт с бортпроводником. Находясь в салоне бизнес-класса, чиновник не стал приводить спинку кресла в вертикальное положение. По его словам, он попросил стюарда сделать это позднее, так как лечит травму спины и, по возможности, старается находиться в лежачем положении. Сотрудник авиакомпании сообщил об этом командиру корабля, который объявил по громкой связи, что пока пассажир не поднимет спинку кресла, самолёт не полетит. И затем чиновник выполнил требование экипажа.

СМИ также приводят и версию стюарда, согласно которой Гаттаров отказался поднимать спинку кресла, якобы заявив, что занимает высокую должность и не будет подчиняться требованию бортпроводника.

Известно, что самолёт вылетел из Москвы вечером 13 февраля с двухчасовой задержкой. В пресс-службе министерства экономического развития Челябинской области, которое курирует Гаттаров, подтвердили факт инцидента на борту «Аэрофлота». Сам чиновник уже подал жалобу в авиакомпанию.

В министерстве экономического развития Челябинской области прокомментировали инцидент. «У Руслана Усмановича действительно проблемы со спиной — он лечит две травмы. В подобных случаях бортпроводники идут ему на встречу, но в этот раз стюард отреагировал эмоционально и пожаловался пилоту, — пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь министерства Кристина Барсегян. — Вряд ли бортпроводник знал, что это высокопоставленное лицо. Руслан Усманович всегда очень скромно одет и ведёт себя сдержанно и интеллигентно. Он не стал бы объяснять свое поведение тем, что он — вице-губернатор. А вся перепалка длилась 20−30 секунд».

В самой авиакомпании пока не прокомментировали инцидент. В то же время отметим, что правила авиационной безопасности необходимо соблюдать. И в том числе за тем, как они выполняются пассажирами, и призваны наблюдать бортпроводники.

Как следует из информации на сайте авиакомпании «Аэрофлот», билет бизнес-класса на понедельник, 20 февраля, стоит от 30 тыс. до 51 тыс. рублей. При этом в экономклассе перелёт обойдётся в сумму от 7 тыс. до 13 тыс. 650 рублей.

Отметим, Гаттаров был в Москве по вопросу поиска инвесторов для высокоскоростной магистрали «Екатеринбург — Челябинск». Он является одним из кураторов строительства ВСМ. Правда, местные эксперты называют данный проект провальным. В то же время в начале февраля стало известно, что власти Свердловской области выделят средства на ВСМ. Также меняется приоритет в работе будущей магистрали: вместо пассажироперевозок планируется осуществлять грузовые перевозки. Чиновники считают, что это поможет сделать проект рентабельным.

Добавим, эта поездка в Москву далеко не последняя. Завтра, 16 февраля он полетит туда снова, уже вместе с губернатором Борисом Дубровским.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловские власти выделят деньги на ВСМ «Челябинск — Екатеринбург»

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