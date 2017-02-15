Военный Донбасс за сутки: Польские наемники и «дружеский огонь» ВСУ

Киев, , 21:29 — REGNUM



В Донбассе не стихают спорадические перестрелки с применением тяжелой артиллерии, бронетехники, зенитных установок, гранатометов и стрелкового вооружения. Об этом 15 февраля сообщают: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер Министерства обороны Украины по делам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Так, по словам Басурина, вчера подразделения ВСУ 550 раз обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Озеряновка, Красный Партизан, Широкая Балка, Михайловка, Зайцево, Ясиноватая, Старомихайловка, Докучаевск, Ленинское, Саханка, Заиченко, Коминтерново, Донецк (район аэропорта и Петровский район).

«Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 68 раз, из них 30 — калибра 152 мм, минометы различного калибра — 163 раза, из которых 71 мина — калибра 120 мм, БМП — 39 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 280 раз. Обстрелы с позиций ВСУ не прекращаются… Отмечаются факты обстрелов с позиций ВСУ по району Донецкой фильтровальной станции, в частности, зафиксированы попадания вблизи хранилища хлора. К счастью, объекты ДФС не пострадали. Тем не менее сотрудники станции были эвакуированы на время массированного огня с украинской стороны», — сказал Басурин.

По его словам, вчера подразделения ВСУ обстреляли бывший Донецкий казенный завод химических изделий из 152-мм артиллерии. «Вчера противником был нанесен огневой удар с применением 152-мм артиллерии по территории Донецкого казенного завода химических изделий. В результате данного обстрела погиб один мирный житель. Эти обстрелы, кроме применения украинскими силовиками запрещенных Минскими договоренностями вооружений, подтверждают факты огневого воздействия по объектам республики, представляющим химическую опасность», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что подразделения ВСУ продолжают нести небоевые потери. «Так, ввиду несогласованности действий между подразделениями 25-й бригады в районе населенного пункта Нетайлово, прибывшим на усиление подразделением 79-й бригады и ошибки корректировщика огня артиллерии, из орудий 25-й бригады был открыт огонь по переднему краю расположения 79-й бригады. В результате чего пять военнослужащих ВСУ погибли. Погибшие военнослужащие были вывезены в мариупольский морг. Данный факт скрывается от общественности, чтобы не дискредитировать командование ВСУ», — рассказал Басурин.

В НМ ДНР отметили, что разведка ДНР продолжает выявлять наличие вооружения ВСУ вблизи линии соприкосновения. «Так, отмечается местонахождение вооружения в районе населенных пунктов: Новгородское, 6 км до линии соприкосновения, трех 120-мм минометов; Кураховки, 13 км до линии соприкосновения, двух 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б». В районе Новоукраинки, 28 км до линии соприкосновения, выявлено четыре РСЗО «Град», в районе Красногоровки, 3 км до линии соприкосновения, три 122-мм САУ «Гвоздика» и до 70 человек личного состава. В Чермалыке (Заможное), в зоне ответственности 501 об МП 36 обр МП, проводятся мероприятия по скрытому перемещению военной техники к линии соприкосновения с попытками соблюсти требования маскировки. Данные факты переданы представителям миссии ОБСЕ, которые также подтверждают грубые нарушения ВСУ, что говорит о нежелании украинской стороны соблюдать Минские соглашения», — добавил Басурин.

Также пресс-служба Управления НМ ДНР сообщила, что республиканская армия продолжает регулярные военные учения. Так, 14 февраля на военном полигоне прошли ротные тактические учения по отработке действий в наступлении. Также проходили тренировки гранатомётных расчётов и пулемётчиков, занятия по тактической медицине.

Кроме того, 15 февраля спикер НМ ЛНР Марочко рассказал, что вчера киевские силовики выпустили по позициям Народной милиции 72 мины. «Всего по территории республики было выпущено 72 мины калибра 82 мм. Кроме того, огонь велся с применением гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Марочко.

По его словам, командование ВСУ разместило у линии соприкосновения в районе Дебальцево тяжелую артиллерию и минометы. «Украинское командование продолжает нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, продолжая наращивать потенциал своих подразделений в зоне так называемой «АТО». Так, в районе населенного пункта Луганское на расстоянии 3 км от линии боевого соприкосновения нами выявлено расположение двух 152-мм артиллерийских орудий и огневые позиции 120‑ и 82-мм минометов. В подразделениях 24-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотое проводятся инженерные и маскировочные работы по сокрытию запрещенного Минскими соглашениями вооружения от представителей миссии ОБСЕ», — добавил Марочко.

При этом украинские войска перебросили в район Счастья около 30 иностранных наемников из польской частной военной компании. «По нашей информации, в район населенного пункта Счастье в расположение первого батальона 14-й бригады ВСУ прибыло до 30 иностранных наемников из польской частной военной компании… Также наша разведка подтверждает факт прибытия в населенные пункты Светлодарск и Артемовск станций звуковещания, которые командованием ВСУ планируется использовать для ведения пропаганды среди местного населения и повышения морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ», — считает Марочко.

Он также отметил, что сегодня НМ ЛНР проведет занятия с личным составом по вождению боевых машин и занятия по повышению технической подготовки специалистов. «С личным составом подразделений постоянно проводятся занятия по боевой подготовке, в ходе которых совершенствуются умения и навыки военнослужащих в отработке вопросов ведения боя в обороне и в условиях перехода противника в наступление. На сегодня запланировано проведение занятий по вождению боевых машин, а со специалистами — занятий по технической подготовке», — подытожил Марочко.

В свою очередь, спикер МОУ Мотузяник заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне «АТО» погибших и раненых украинских военных нет. Войска ДНР и ЛНР совершили 31, 18 и 3 обстрела на Мариупольском, Донецком и Луганском направлениях соответственно.

Он сообщил, что на Донецком направлении, на Светлодарской дуге и под Горловкой вчера в течение дня войска ДНР совершили несколько обстрелов, один из них был минометным. В Новоселовке Второй и Каменце бойцы ДНР также применяли минометы. При этом в Авдеевке «продолжаются активные боевые действия». Войска противника «обстреливали украинские позиции не менее 12 часов».

Мотузяник проинформировал, что на Мариупольском направлении почти все вчерашние обстрелы со стороны ДНР пришлись на участок фронта Павлополь — Широкино. «Самая сложная обстановка — в Водяном и Широкино», — уточнил полковник.

Он также сказал, что Главное управление разведки МОУ подтвердило информацию о вчерашнем взрыве на территории Донецкого казенного предприятия химических изделий. «Причиной инцидента стало неосторожное обращение с взрывоопасными предметами… собирали металлолом на территории предприятия», — подытожил Мотузяник.

В то же время в Одесской области Измаильский пограничный отряд провел трехдневные тактические учения. По данным пресс-службы Госпогранслужбы Украины, бойцы пограничного спецназа в ходе учений провели боевые стрельбы. К учениям в полном составе была привлечена пограничная комендатура быстрого реагирования. На полигоне был развернут палаточный городок со всем необходимым для службы и быта подразделения в полевых условиях.

Напомним, 26 августа в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года). 21 сентября в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Куйбышевском районе Донецка прогремел мощный взрыв на казенном заводе химических изделий. По данным командования ДНР, инцидент произошел в результате артиллерийского обстрела завода со стороны ВСУ. В результате взрыва погиб один мирный житель, 11 домов и одна больница лишились остекления.