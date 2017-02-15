Киев вытесняет представителей ДНР и ЛНР из переговорного процесса – МИД ДНР

Киев, , 21:25 — REGNUM Сегодня, 15 февраля, в Минске на переговорах политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе украинская сторона отказалась реализовывать «формулу Штайнмайера». Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 15 февраля заявила и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Напомним, «формула Штайнмайера» была предложена бывшим министром иностранных дел ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в ДНР и ЛНР на временной основе в день местных выборов, и на постоянной — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

«Сегодня на повестке дня заседания политгруппы стояла «формула Штайнмайера» как механизм определения вступления в силу закона об особом статусе. Однако Киев заблокировал рассмотрение данного вопроса в рамках работы группы, ссылаясь на ожидание результатов заседаний в «нормандском формате». Несмотря на то, что ранее все лидеры «нормандского формата» и лично господин Порошенко дважды выражали согласие следовать «формуле Штайнмайера» на последних саммитах и договорились о необходимости подготовить все соответствующие изменения в украинское законодательство», — сказала Никонорова.

По ее словам, украинская сторона пытается решать будущее отдельных регионов Донбасса не на переговорах в Минске, а в рамках «нормандского формата», без участия представителей ДНР и ЛНР. «При этом наши оппоненты отметили: если представители в Минске не будут согласны с редакцией формулы лидеров стран-гарантов, то она будет вынесена на доработку группам в Минске, а затем результаты их работы вновь будут возвращены в «нормандский формат». Данная позиция Украины создает замкнутый круг, и обсуждение во всех форматах может продлиться годами. Таким образом, украинская сторона продолжает практику затягивания переговорного процесса, пытаясь подменить Минский формат, который является основной переговорной площадкой, «нормандским форматом», тем самым исключив республики из переговорного процесса. Киев всецело продолжает игнорировать тот факт, что отказы от обсуждений и блокирование работы групп напрямую противоречат Комплексу мер, при этом продолжает формально декларировать свою приверженность Минским соглашениям», — считает Никонорова.

В свою очередь, пресс-секретарь главы делегации ДНР на Минских переговорах, председателя Народного Совета Дениса Пушилина Виктория Талакина отметила, что сегодня в Минске завершились заседания подгрупп по безопасности, экономике, политическим и гуманитарным вопросам. Следующая встреча ТКГ назначена на 1 марта.

Кроме того, представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ, руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева отметила, что сегодняшние переговоры в гуманитарной подгруппе прошли в конструктивном ключе.

«Завершившееся в Минске заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам прошло конструктивно. Работа по спискам удерживаемых лиц для обмена по формуле «всех на всех» продолжается. Также во время встречи был поднят вопрос безопасности гражданского населения республик, возникший из-за несоблюдения режима тишины украинской стороной, что свидетельствует о невыполнении Минских соглашений Киевом», — сказала Кобцева.

В свою очередь, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook проинформировала о том, что с начала 2017 года ЛНР начала оплачивать Украине поставки воды.

«В рамках экономической подгруппы продолжается работа по стабилизации водоснабжения Луганской области. Заработал механизм расчета за поставленную в ОРЛО воду, включая погашение задолженности. С начала января 2017 года на счет Попаснянского водоканала поступило 20 миллионов гривен (734 тыс. долл.). Следует подчеркнуть, что погашение задолженности происходит исключительно в рамках украинского законодательства и украинского правового поля», — написала Олифер.

По ее словам, гуманитарная подгруппа ТКГ решила обратиться к мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека с просьбой о помощи в верификации отказа граждан от перемещения на территорию отдельных районов Донбасса в рамках обмена заложниками. «Мы продолжили работу по освобождению заложников. В рамках гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы было принято решение обратиться к Мониторинговой миссии ООН по правам человека с просьбой о том, чтобы представители миссии стали посредниками в процедуре верификации отказа граждан, которые отказываются от перемещения на территорию ОРДЛО в рамках обмена заложниками и хотят остаться на территории, подконтрольной украинской власти», — сказала Олифер, поддержав возможность привлечения к этому процессу миссии Красного Креста.

Она также проинформировала, что ситуация с безопасностью в Донбассе остается напряженной. «Ситуация с безопасностью остается тревожной и напряженной. Режим прекращения огня должен быть устойчивым и длительным, тяжелые орудия следует отвести от линии соприкосновения, а СММ ОБСЕ следует подтвердить такой отвод. Мы настаиваем: Минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме, включая меморандум от 19 сентября 2014 года», — написала Олифер.

Представитель Украины на минских переговорах также заверила, что никакой речи о выборах или особом статусе Донбасса не может быть до полного восстановления контроля над участком российско-украинской границы. «Украинская сторона ещё раз подтвердила свою позицию о том, что без полного прекращения огня, вывода тяжелых видов вооружений и воинских формирований с территории Украины, без решения вопроса границы — любые разговоры о выборах, о законе про особый статус отдельных районов Донбасса не имеют практического решения», — подытожила Олифер.

Напомним, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль предложил провести встречу нормандской четверки по Донбассу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17−19 февраля 2017 года. Об этом 15 февраля заявил представитель немецкого МИД Себастиан Фишер. «Министр иностранных дел пригласил французского, российского и украинского коллег для встречи в нормандском формате, которая состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности», — рассказал Фишер.

Он уточнил, что стороны обсудят вопросы прекращения огня в районе Авдеевки, отвода войск и тяжелых вооружений от линии разграничения.