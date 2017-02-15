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Новая Зеландия проведет переговоры с Трампом стоимостью $11 млрд

Политика
Именно эту сумму принесет двум странам двусторонняя торговля в случае успешных переговоров
Новая Зеландия Новая Зеландия

Веллингтон, 15 февраля 2017, 21:21 — REGNUM  Министр торговли Новой Зеландии Тодд Макклей планирует визит в США для проведения первых очных двусторонних переговоров с Дональдом Трампом, сообщает Stuff. Это будет «11-миллиардный разговор», считает министр, именно в эту сумму оцениваются объемы импорта и экспорта между США и Новой Зеландией.

Премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш поручил Макклею отправиться в США в ближайшие несколько месяцев и подчеркнул, что сотрудничество с США в вопросах торговли крайне важно для Новой Зеландии. Макклей отметил, что не ожидает простых переговоров. «Я думаю, что процесс заключения торгового соглашения не будет легким. Я знаю, как важны эти переговоры для нашей страны, а также, насколько сложно провести свою линию при разговоре один на один. Это будут переговоры стоимостью $11 млрд, по $5,5 млрд для каждой страны. Думаю, пока слишком рано судить, какой будет политика администрации Трампа по торговым вопросам, но мы надеемся на лучшее», — сказал он в интервью.

Новозеландское правительство разочаровано решениями администрации США в отношении Транстихоокеанского партнерства (TPPA). Однако, как рассказал министр торговли, решение о выходе США из партнерства не стало для Новой Зеландии сюрпризом, так как Трамп изначально был негативно настроен по отношению к свободной торговле в регионе. Тем не менее Новая Зеландия надеется, что странам-участницам TPPA удастся вдохнуть новую жизнь в соглашение.

«Даже без соглашения о свободной торговле Америка — наш главный рынок сбыта вина, говядины, а также второй по объемам рынок сбыта молочной продукции», — подчеркнул Макклей.

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