Глава Пентагона предупредил о возможном сокращении поддержки НАТО

Джеймс Мэттис призвал союзников по НАТО выполнить свои обязательства по финансированию альянса

Брюссель, , 21:18 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил, что администрация США может снизить поддержку Североатлантического альянса, если союзники по НАТО не выполнят своих обязательств по увеличению финансирования, сообщает 15 февраля Agence France-Presse.

«Американцы не могут заботиться о безопасности ваших детей больше вас», — заявил глава Пентагона.

«Если ваши страны не хотят, чтобы США уменьшили свою поддержку альянсу, каждому необходимо продемонстрировать поддержку нашей общей обороны», — добавил Мэттис.

Напомним, необходимость более пропорционального перераспределения финансовой нагрузки между США и другими членами блока НАТО неоднократно провозглашалась президентом США Дональдом Трампом еще в ходе его предвыборной кампании.

«Мы очень серьезно поддерживаем НАТО. Мы только хотим, чтобы все члены альянса делали свои финансовые вложения в оборону», — заявил Трамп.

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