Трамп: Я не дам Ирану заполучить ядерное оружие

Вашингтон, , 21:09 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что не даст Исламской Республике Иран разработать ядерное оружие. Такое заявление он сделал сегодня, 15 февраля, на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я сделаю всё, чтобы помешать Ирану разработать когда-нибудь ядерное оружие», — заявил президент Трамп.

Президент США подчеркнул, что соглашение международного сообщества с Ираном по ядерной программе, заключенное в 2015 году при администрации Барака Обамы, является худшим из того, что он когда-либо видел.

После прихода в Белый дом Трамп уже назвал Иран террористическим государством номер один.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трампа и часть его команды поддерживает консервативная часть еврейского сообщества США, ориентированная на Израиль. Нетаньяху и израильские власти открыто ставили на победу Трампа и победили. С Обамой у Нетаньяху отношения совсем не сложились, бывший американский президент практически открыто говорил, что ненавидит израильского премьера, и демонстративно игнорировал его.