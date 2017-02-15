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После встречи с посредниками в Мюнхене глава МИД Армении посетит Москву

Политика
Визит Налбандяна в Москву состоится через несколько дней после Мюнхенской конференции по безопасности, в которой примут участие как главы МИД России и Армении, так и их азербайджанский коллега
Иллюстрация: Photolure

Москва, 15 февраля 2017, 21:08 — REGNUM  21−22 февраля Москву с официальным визитом посетит министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Как проинформировала на традиционном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, визит состоится по приглашению министра иностранных дел России.

«Визит станет продолжением насыщенного российско-армянского диалога, ориентированного на дальнейшее развитие союзнического взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях», — сказала представитель российского МИД.

По её словам, в ходе переговоров планируется обсудить насущные вопросы двустороннего сотрудничества, ряд актуальных внешнеполитических тем, включая нагорно-карабахское урегулирование. Особое внимание будет уделено проблематике взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений и других международных организаций.

Визит Налбандяна в Москву состоится через несколько дней после Мюнхенской конференции по безопасности, в которой примут участие как главы МИД России и Армении, так и их азербайджанский коллега.

Как сообщало ИА REGNUM, на «полях» саммита планируется встреча Эдварда Налбандяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Посредники также встретятся с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Дипломаты ранее говорили, что готовы организовать встречу Налбандян — Мамедъяров, в случае, если последние захотят встретиться.

Как Налбандян, так и Мамедъяров заявляли, что не против провести переговоры, но до сих пор о подобной встрече ничего официально неизвестно.

Мария Захарова, которую на сегодняшнем брифинге попросили прокомментировать возможную встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Азербайджана и Армении «на полях» Мюнхенской конференции, также затруднилась сказать что-либо определённое.

«У меня нет информации о том, что встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении будет проводиться в ближайшее время. Если она появится, то я с вами ею обязательно поделюсь», — сказала Захарова.

Она также не ответила на вопрос о возможности встречи в таком формате в ближайшее время.

Представитель российского МИД сообщила только, что проблематика Нагорного Карабаха будет обсуждаться в ближайшее время как в ходе встречи Сергея Лаврова с коллегой из Армении, так и в среднесрочной перспективе во время планируемых контактов с азербайджанскими коллегами на соответствующем уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: В ожидании встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Мюнхене

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Нагорно-карабахский конфликт
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